Κόσμος

Αφγανιστάν - ΗΠΑ: Επιδρομή με drone κατά του Ισλαμικού Κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μπάιντεν μετά την τρομοκρατική επίθεση στο αεροδρόμιο έδωσε εντολή να "χτυπήσουν" τους δράστες. Συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων.



Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες μια αεροπορική επιδρομή με drone εναντίον ενός σχεδιαστή επιθέσεων του Ισλαμικού Κράτους στο ανατολικό Αφγανιστάν, ανακοίνωσε ο στρατός, μία ημέρα μετά την επίθεση αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου σκοτώθηκαν 13 Αμερικανοί στρατιώτες και δεκάδες Αφγανοί άμαχοι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύτηκε την Πέμπτη ότι η Ουάσινγκτον θα καταδιώξει τους υπεύθυνους της τρομοκρατικής επίθεσης και είπε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να καταρτίσει σχέδια για να πλήξει τους δράστες.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή έγινε στην επαρχία Νανγκαχάρ, ανατολικά της Καμπούλ. Δεν διευκρίνισε αν ο στόχος συνδεόταν με την επίθεση στο αεροδρόμιο. "Οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι σκοτώσαμε τον στόχο. Από όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ αμάχων", ανέφερε μια ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ προς Αμερικανούς: Φύγετε άμεσα από το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ ζήτησε χθες Παρασκευή από Αμερικανούς υπηκόους να φύγουν «αμέσως» από την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας σε ένα προειδοποιητικό μήνυμα ασφαλείας, την επομένη της επίθεσης που σκότωσε τουλάχιστον 85 ανθρώπους.

«Οι Αμερικανοί υπήκοοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Πύλη Άμπι, στην Ανατολική Πύλη, στη Βόρεια Πύλη ή Πύλη Νέου Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει να φύγουν αμέσως από εκεί», ανέφερε η πρεσβεία στον ιστότοπό της, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μια ημέρα πριν την επίθεση της Πέμπτης, είχε εκδοθεί παρόμοια προειδοποίηση. «Λόγω απειλών ασφαλείας στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, συνεχίζουμε να συμβουλεύουμε στους Αμερικανούς υπηκόους να αποφεύγουν να πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και να αποφεύγουν τις πύλες του αεροδρομίου», τόνισε η πρεσβεία.

Νωρίτερα χθες, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από το Αφγανιστάν μέσω του αεροδρομίου της Καμπούλ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «απτές και αξιόπιστες απειλές». Αυτή η προειδοποίηση ασφαλείας έρχεται την επομένη της πολύνεκρης επίθεσης, την ευθύνη της οποίας ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος. Από την τρομοκρατική επίθεση τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 13 Αμερικανών στρατιωτών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι μια άλλη επίθεση είναι «πιθανή», επικαλούμενη ειδικούς ασφαλείας.

Οι αερομεταφορές ανθρώπων που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν συνεχίζονται μέσω του αεροδρόμιου της Καμπούλ, λίγες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Αυγούστου για την αποχώρηση των Αμερικανών στρατιωτών από τη χώρα, μετά από 20 χρόνια πολέμου.

Αρκετές χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να καταφεύγουν στο αεροδρόμιο προσδοκώντας να επιβιβαστούν σε κάποιο αεροπλάνο, σύμφωνα με τον στρατηγό Χανκ Τέιλορ, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης ανθρώπων θα γίνουν «μέχρι την τελευταία στιγμή».

Η γιγαντιαία επιχείρηση αερομεταφοράς ανθρώπων έχει μέχρι στιγμής επιτρέψει την απομάκρυνση από το Αφγανιστάν περισσότερων από 100.000 αλλοδαπών και Αφγανών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μυρτώο Πέλαγος: Πλοίο προσέκρουσε σε βραχονησίδα

Ρόμπερτ Κένεντι: Αποφυλακίζεται ο δολοφόνος του

Κορονοϊός: Πού θα γίνονται δωρεάν τεστ το Σάββατο