“Έμπαζε” η ΑΕΚ στον Βόλο

Τραγική η αμυντική λειτουργία της Ένωσης στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Βόλος επικράτησε 4-3 της ΑΕΚ σε ένα συναρπαστικό φιλικό ματς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Η ομάδα του Γκιγιέρμο Αμπασκάλ που είχε υπό τον έλεγχό της τον αγώνα, άνοιξε το σκορ πέναλτι (το κέρδισε ο Ρεγκατέν από τον Σάκχοφ) του Μπαριέντος στο 36΄ και προηγήθηκε 2-0 με τον Φερνάντες στο 49’.

Η Ένωση μείωσε γρήγορα (53΄) με κεφαλιά του Τάνκοβιτς από ασίστ του Αμραμπάτ, όμως ξανά ο Φερνάντες σε αντεπίθεση έγραψε το 3-1 στο 59΄. Μείωσε ξανά ο Τάνκοβιτς στο 76΄ με πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος σε ανατροπή του από τον Κλέιμαν, ενώ λίγο αργότερα ο διαιτητής καταλόγισε νέο πέναλτι σε ανατροπή του Πουρίτα από τον Ραντόνια.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ρεγκατέν για να πετύχει το 4-2 στο 84΄ και το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Ανσαριφάρντ στο 86΄ με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Αμραμπάτ.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Γκιγιέρμο Αμπασκάλ): Κλέιμαν, Πουρίτα, Ρομέρο, Γκρίλο, Φερράρι, Τσοκάνης, Μπαριέντος, Ροσέρο, Ρεγκατίν, Μπαρτόλο, Φαν Βέερτ.

Στο β΄ ημίχρονο έπαιξαν και οι Κούζντρα, Γκιουλέν, Νίνης, Βοϊτκόφσκι, Μεταξάς, Τερεζίου, Φαν Φεερτ

ΑΕΚ (Βλάνταν Μιλόγεβιτς): Στάνκοβιτς, Μισελέν, Βράνιες (63΄ Μήτογλου), Τζαβέλας, Μιτάι (81΄ Μιτάι), Σιμάνσκι (61΄ Γαλανόπουλος), Λε Ταλέκ, Σάκχοβ (46΄ Μάνταλος), Αμραμπάτ, Αραούχο (61΄ Ανσαριφάρντ), Τάνκοβιτς.

