Σεμέδο: η κατάθεση της φίλης της 17χρονης που κατήγγειλε βιασμό

Λίγες ώρες πριν βρεθεί ενώπιόν της ο ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για ομαδικό βιασμό, η ανακρίτρια της υπόθεσης έλαβε μία σημαντική κατάθεση για όσα έγιναν στο σπίτι του αθλητή.

Λίγες ώρες πριν βρεθεί ενώπιόν της ο ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για ομαδικό βιασμό, η ανακρίτρια της υπόθεσης έλαβε μία σημαντική κατάθεση για όσα έγιναν στο σπίτι του αθλητή. Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε η 16χρονη φίλη της παθούσας, η οποία το βράδυ της περασμένης Παρασκευής πήγε μαζί με την 17χρονη στο σπίτι του Πορτογάλου αμυντικού που καταγγέλλεται ότι από κοινού με 40χρονο φίλο του, πλέον συγκατηγορούμενο του, από την Νιγηρία βίασαν την καταγγέλλουσα.

Η μάρτυρας σύμφωνα με πληροφορίες επιβεβαίωσε στη δικαστική λειτουργό πως η φίλη της είχε πιει πολύ το επίμαχο βράδυ, καθώς όλοι διασκέδαζαν σε κλαμπ του Ωρωπού πριν πάνε στο σπίτι του ποδοσφαιριστή. Το θέμα του αλκοόλ και η κατάσταση της 17χρονης είναι εξ αρχής ζητούμενο στην υπόθεση, καθώς η παθούσα ισχυρίζεται πως οι δύο κατηγορούμενοι ενήργησαν ενόσω η ίδια βρισκόταν σε αδυναμία αντίδρασης καθώς είχε πιει πολύ.

Η μάρτυρας, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως η καταγγέλλουσα όταν συνήλθε δεν θυμόταν τι ακριβώς είχε γίνει με τους δύο κατηγορούμενους αναφέροντάς της ωστόσο πως με κανένα από τους δύο τους δεν ήθελε να γίνουν όσα έγιναν.

Περιέγραψε παράλληλα πως η φίλη της το επίμαχο βράδυ «μετά το σκηνικό με το Νιγηριανό», ζήτησε από φίλο της να πάει να την πάρει αλλά εκείνος νευρίασε και αρνήθηκε αυτό που του ζήτησε η 17χρονη.

Με την μαρτυρική κατάθεση της η 16χρονη δείχνει να μην ενστερνίζεται όσα ισχυρίζεται η 17χρονη περί ομαδικού βιασμού της, ωστόσο οι ισχυρισμοί της θα αξιολογηθούν σε συνδυασμό με όλα τα στοιχεία από τη δικαστική λειτουργό η οποία ερευνά την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται πως η πλευρά του αθλητή, αρνείται την πράξη που του αποδίδεται επικαλούμενος συναίνεση του θύματος, ενώ ο ίδιος ο κατηγορούμενος κατά την μεταγωγή του στο ανακριτικό γραφείο φώναξε πως είναι αθώος και πως όλη η υπόθεση σχετίζεται "με τα λεφτά" .

Αύριο πριν την απολογία του αμυντικού, η δικαστική λειτουργός θα εξετάσει μάρτυρες που έχουν προταθεί από τον ίδιο. Ο έτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση θα απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.

