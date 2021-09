Κοινωνία

Όλυμπος: Νεκρός εντοπίστηκε ο ορειβάτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διασώστες και πυροσβέστες τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε πριν από λίγο ο ορειβάτης στον Όλυμπο.

Η επιχείρηση ανάσυρσης ορειβάτη στήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στον Όλυμπο, στην περιοχή Μεσσοράχη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ορειβάτης, ηλικίας περίπου 70 χρόνων, φέρεται να έχασε την ισορροπία του άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες μέχρι στιγμής και εντοπίστηκε από προσωπικό του Καταφυγίου Σπ. Αγαπητού.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.

Πυροσβέστες και τριμελές κλιμάκιο διασωστών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης ξεκίνησαν άμεσα για το σημείο, μέχρι που αργά το μεσημέρι της Κυριακής, προσέγγισαν το σημείο και διαπιστώθηκε ότι ο άτυχος ορειβάτης δεν έχει τις αισθήσεις του.

Η σορός του αναμένεται να μεταφερθεί με επιχείρηση ανάσυρσης σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, από την οποία και θα προκύψουν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την ανάσυρση άνδρα πλησίον του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» στο δήμο Δίου – Ολύμπου.

??Κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 3 οχήματα, η Π.Υ. Λιτόχωρου, η Π.Υ. Κατερίνης, καθώς και η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας & Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ. pic.twitter.com/Wqg629ScE3

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2021

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΝΤ1: το Δελτίο Ειδήσεων ζωντανά από τα Χανιά την Κυριακή (βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: στον Γαλατά η ταφή του συνθέτη

Ηράκλειο: Έκλεψε πορτοφόλι με 1300 ευρώ και τον... τσάκωσαν