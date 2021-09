Οικονομία

Η ΔΕΠΑ Υποδομών περνά στην ITALGAS

Κηρύχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής, μετά από την βελτιωμένη προπσφορά που κατέθεσε

Όπως ανακοινώθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ, «το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ), προχώρησε στην αποσφράγιση της βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς που κατέθεσε η ITALGAS SpA για την από κοινού πώληση με την «Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ» (ΕΛΠΕ) του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΔΕΠΑ Υποδομών ΑΕ».

Η βελτιωμένη δεσμευτική προσφορά ανέρχεται σε 733 εκατ. ευρώ. Tο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου την απεδέχθη και ανακήρυξε την ITALGAS SpA ως Προτιμητέο Επενδυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΠΕ επίσης αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφορά.

Σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 65% και η ΕΛΠΕ το υπόλοιπο 35% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΠΑ Υποδομών και λειτουργούν από κοινού ως πωλητές.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

