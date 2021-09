Κοινωνία

Κουφοντίνας: Προσφυγή στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λουκάς της "17Ν" ζητά να επιλυθεί το ζήτημα της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού.



Το μέλος της 17 Νοέμβρη Δημήτρης Κουφοντίνας προσέφυγε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με αίτημα να επιλυθεί το ζήτημα που ανέκυψε από τις αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας και την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), αναφορικά με το ζήτημα της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού.

Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Κουφοντίνας καταδικάστηκε από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών σε 11 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για 11 δολοφονίες, απόπειρες ανθρωποκτονίας, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη οπλοκατοχή και προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών.

Η αίτηση η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και ορίζει συνηγόρους υπεράσπισής του, την Ιωάννα Κούρτοβικ και τον Δημήτρη Σαραφιανό, υποστηρίζει ότι η άρνηση τόσο της Ποινικής όσο και της Διοικητικής Δικαιοσύνης να εκδώσουν απόφαση επί της ουσίας επί του αιτήματός του για το ζήτημα της μεταγωγής του στις φυλακές Δομοκού, συνιστά αρνησιδικία.

Όπως υποστηρίζει στην αίτησή του, παραβιάζονται τα άρθρα 20 του Συντάγματος (παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και δικαίωμα προηγούμενης ακροάσεως) και 25 (αρχή του κράτους δικαίου), όπως επίσης παραβιάζονται τα άρθρα 6 και 13 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουφοντίνα αρμόδιο για την επίλυση του εν λόγω θέματος είναι τα Ποινικά Δικαστήρια.

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας είχε κατέλθει σε πολυήμερη απεργία πείνας όταν η γενική γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Σοφίας Νικολάου αποφάσισε να μεταχθεί ο «Λουκάς» της 17Ν στις φυλακές Δομοκού.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύλληψη μοντέλου με κοκαΐνη: Ο σύντροφός της αναλαμβάνει την ευθύνη

Επίθεση με βιτριόλι - Καλόφωνου: “αντιδρά’ το σώμα της Ιωάννας, όσο πλησιάζει η δίκη

Κορονοϊός: πέθανε ο Χαράλαμπος Στεργιούλης