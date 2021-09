Κόσμος

11η Σεπτεμβρίου: Οι ΗΠΑ αποτίουν φόρο τιμής στους 3000 νεκρούς

Οι ΗΠΑ αποτίουν φόρο τιμής στους νεκρούς μέσα σε βεβαρημένο κλίμα μετά την χαοτική αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν.



Είκοσι χρόνια μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, τις πιο φονικές τζιχαντιστικές επιθέσεις στην Ιστορία, οι ΗΠΑ αποτίουν σήμερα φόρο τιμής με επιμνημόσυνες δεήσεις και επίσημες τελετές στους σχεδόν 3.000 νεκρούς των τρομοκρατικών πληγμάτων της Αλ Κάιντα, σε ένα βεβαρημένο κλίμα μετά την χαοτική αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν.

Σε δύο δεκαετίες, τον χρόνο μιας γενιάς, οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 έχουν πλέον περάσει στην πολιτική Ιστορία και την συλλογική μνήμη των ΗΠΑ, αλλά ο πόνος των οικογενειών των θυμάτων και των επιζώντων εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά ζωντανός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, αποδυναμωμένος από την πανωλεθρία στο Αφγανιστάν, θα παραστεί στην τελετή που θα γίνει στη μνήμη των 2.977 νεκρών των επιθέσεων (εκ των οποίων οι 2.753 στη Νέα Υόρκη) στο εντυπωσιακό μνημείο στο Μανχάταν που ανεγέρθηκε στο "Σημείο Μηδέν", όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου (WTC), οι οποίοι κατέρρευσαν την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου του 2001.

08:46: Ενός λεπτού σιγή

Στις 08:46 τοπική ώρα (15:46 ώρα Ελλάδος) σήμερα, την ώρα που το πρώτο αεροπλάνο στο οποίο είχε γίνει αεροπειρατεία από 5 από τους 19 τζιχαντιστές που διέπραξαν τις επιθέσεις έπεσε στον βόρειο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, θα τηρηθεί στο μνημείο σιγή ενός λεπτού.

Σιγή ενός λεπτού θα τηρηθεί άλλες πέντε φορές και μουσικά αφιερώματα θα διαδέχονται το ένα το άλλο ως τις 12:30 τοπική ώρα (19:30 ώρα Ελλάδος) για να σηματοδοτήσουν τις τραγωδίες αυτού του μοιραίου πρωινού Τρίτης πριν από είκοσι χρόνια: την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων της Νέας Υόρκης, την επίθεση στο Πεντάγωνο κοντά στην Ουάσινγκτον και την συντριβή ενός εκ των αεροπλάνων στο Σάνκσβιλ, στην Πενσιλβάνια.

Όπως γίνεται κάθε 11η Σεπτεμβρίου από τότε επί τρεις ώρες θα αναγνωστούν στο μνημείο στη Νέα Υόρκη τα ονόματα των σχεδόν 3.000 νεκρών. Τεράστιες, κάθετες δεσμίδες φωτός υψώνονται ήδη από τις δύο τεχνητές λίμνες που φτιάχτηκαν εκεί όπου βρισκόταν η βάση των Δίδυμων Πύργων.

Στην Τάιμς Σκουέρ, στην καρδιά του Μανχάταν, τον οικονομικό πνεύμονα της πρώτης παγκόσμιας δύναμης, όπου παραδοσιακά γιορτάζονται οι νίκες της Αμερικής, προγραμματίζεται επίσης να πραγματοποιηθεί συνάθροιση και τελετές περισυλλογής.

Περλ Χάρμπορ

Κάθε Αμερικανός, θύμα ή μάρτυρας της 11ης Σεπτεμβρίου, ετοιμάζεται επίσης να τιμήσει τη μνήμη ενός κοντινού προσώπου που έχασε στην τραγωδία. Ο Φρανκ Σίλερ το πήγε μακρύτερα. Αυτός, αδελφός ενός πυροσβέστη στο Μπρούκλιν που έχασε τη ζωή του στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου, "περπάτησε 537 μίλια (864 χιλιόμετρα μεταξύ Ουάσινγκτον και Νέας Υόρκης) από το Πεντάγωνο στο Σάνκσβιλ έως το 'Σημείο Μηδέν'" για να συγκεντρώσει χρήματα σε υποστήριξη των οικογενειών των θυμάτων. "Η Αμερική δεν ξέχασε ποτέ το Περλ Χάρμπορ, δεν θα ξεχάσει ποτέ την 11η Σεπτεμβρίου", είπε ο Σίλερ.

Πράγματι, λένε και οι ερευνητές, η καταστροφή της 11ης Σεπτεμβρίου άλλαξε την αμερικανική κοινωνία και πολιτική και έγινε σε μια γενιά ένα κεφάλαιο της Ιστορίας που έχει εγγραφεί στη μνήμη της χώρας. Όπως το Περλ Χάρμπορ, η Απόβαση στη Νορμανδία ή η δολοφονία του Κένεντι.

Την φετινή τόσο ιδιαίτερη επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, ο 78χρονος Τζο Μπάιντεν έχει αναμφίβολα προετοιμάσει πολλές φορές από την νίκη του τον Νοέμβριο έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο έχει κατηγορήσει ότι αποδυνάμωσε και διέσπασε την Αμερική. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που μεταδόθηκε χθες το βράδυ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος απηύθυνε έκκληση για "ενότητα, η οποία είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη".

Ωστόσο έπειτα από οκτώ μήνες θητείας στην αμερικανική προεδρία, επικρίνεται έντονα για το φιάσκο του τερματισμού της στρατιωτικής επέμβασης στο Αφγανιστάν και τον αιφνιδιασμό της Ουάσινγκτον από την γρήγορη προέλαση των Ταλιμπάν.

Σε 20 χρόνια, οι ΗΠΑ έχασαν 2.500 στρατιώτες και δαπάνησαν περισσότερα από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια στο Αφγανιστάν. Στα τέλη του Αυγούστου, εγκατέλειψαν τη χώρα στα χέρια των ισλαμιστών φονταμενταλιστών, τους οποίους είχαν ωστόσο εκδιώξει από την Καμπούλ στα τέλη του 2001 κατηγορώντας τους ότι προσέφεραν καταφύγιο στον επικεφαλής της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν, ο οποίος σκοτώθηκε εν τέλει το 2011 στο Πακιστάν.

Η γενιά μετά

Η επίθεση της 26ης Αυγούστου φέτος, για την οποία ανέλαβε την ευθύνη η αφγανική πτέρυγα του Ισλαμικού Κράτους, που στοίχισε τη ζωή σε 13 νεαρούς Αμερικανούς στρατιωτικούς στο αεροδρόμιο της Καμπούλ εν μέσω της επιχείρησης απομάκρυνσης, εξόργισε μέρος της κοινής γνώμης. Αυτοί οι ένστολοι νεαροί άνδρες και γυναίκες ήταν στην πλειονότητά τους παιδιά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Ο θάνατός τους υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στο μεταίχμιο: ανάμεσα στην πάντα ζωντανή μνήμη που έχουν δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ενήλικες και σε μια ιστορική συνείδηση, πιο μερική, που έχουν οι νέοι που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1990 και μετά.

Είναι "σημαντικό να γνωρίζουν αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα, καθώς υπάρχει μια ολόκληρη γενιά που δεν το συνειδητοποιεί πραγματικά", λέει η Μόνικα Άικεν-Μέρφι, η χήρα ενός χρηματιστή που εργαζόταν στον νότιο Πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου.

