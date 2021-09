Life

Γιώργος Λιάγκας - Ελένη Μενεγάκη: Η αποκάλυψη για την άγνωστη συνάντηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας στο “Πρωινό“ για την συνάντηση που είχαν οι δύο παρουσιαστές.

Σήμερα Τετάρτη όμως, ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή “Το Πρωινό” αποκάλυψε μια άγνωστη συνάντηση που είχε με την Ελένη Μενεγάκη το καλοκαίρι στο Μεγανήσι.

«Το καλοκαίρι συναντήθηκα με τη Μενεγάκη στο Μεγανήσι και κάτσαμε πολλή ώρα μαζί. Ήταν μαζί με τον άντρα της, τον Μάκη Παντζόπουλο και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά της, τα κορίτσια της. Έχουν άριστη σχέση με τον Λάτσιο. Όταν τελείωσε το κρασί που ήπιαμε με τη Μενεγάκη, με πήρε ο Λάτσιος και μου είπε: “Βρεθήκατε με την πρώην σύζυγό μου και τα είπατε;”. Έχουν καθημερινή επικοινωνία, επειδή έχουν και παιδιά. Εκτός από τα παιδιά, έχουν και μία άριστη σχέση, μιλούν για τα επαγγελματικά τους. Δε νομίζω να της έφερε και λουλούδια», είπε Γιώργος Λιάγκας.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Χρήστος Λούλης για Φιλιππίδη - Κωνσταντινίδου και το φιλμ “Ο Άνθρωπος του Θεού” (βίντεο)

Αρκαδία - Κηδεία 15χρονου: Ανείπωτη θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Τροχαία: εκατοντάδες κλήσεις για κράνος μέσα σε λίγες ώρες