Κορονοϊός - Πλεύρης: Χωρίς rapid test οι εμβολιασμένοι συνοδοί ασθενών

Διευκρινήσεις από τον Υπουργό Υγείας για τους εμβολισμένους συνοδούς ασθενών σε φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Δεκτό έγινε το αίτημα του ΙΣΑ προς τον υπουργό Υγείας, κ. Θάνο Πλεύρη, για τροποποίηση των κανονιστικών διατάξεων σχετικά με τους εμβολιασμένους συνοδούς ασθενών στους φορείς πρωτοβάθμας φροντίδας.

Συγκεκριμένα, διευκρινίστηκε ότι οι εμβολιασμένοι συνοδοί δεν οφείλουν να προσκομίσουν αρνητικό rapid test κατά την επίσκεψη τους σε ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα, αλλά και οδοντιατρεία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο κ. Θάνος Πλεύρης.

