Κορονοϊός - Ισραήλ: 7500 νέα κρούσματα και 4 θάνατοι σε ένα 24ωρο

Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν ήδη κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19.

Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι τις προηγούμενες 24 ώρες διαγνώστηκαν 7.445 κρούσματα του SARS-CoV-2 και υπέκυψαν 4 ασθενείς με την COVID-19.

Ο απολογισμός της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα έφθασε τους 7.511 νεκρούς επί συνόλου 1.221.713 μολύνσεων μέχρι εδώ, κατά τα επίσημα δεδομένα.

Ο αριθμός των λεγόμενων ενεργών κρουσμάτων μειώθηκε στα 83.809.

Αφότου άρχισε η εκστρατεία ανοσοποίησης στο Ισραήλ, τον Δεκέμβριο του 2020, πάνω από 6,06 εκατ. πολίτες της χώρας - το 64,5% του πληθυσμού - έχουν λάβει τουλάχιστον μια δόση των εγκεκριμένων εμβολίων για την COVID-19, πάνω από 5,57 εκατ. δεύτερη δόση και πάνω από 3,04 εκατ. τρίτη, ενισχυτική δόση του εμβολίου, σύμφωνα με το Υπουργείο.

