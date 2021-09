Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: “Όχι” lockdown στην Θεσσαλονίκη

Έρχεται τροπολογία για τα μονοκλωνικά αντισώματα. Τι είπε για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, τις τουρκικές προκλήσεις και την οικονομία.

Με αναφορά στο ταξίδι του πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Όπως γνωρίζετε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται από χθες στις ΗΠΑ προκειμένου να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχει ένα πολύ πυκνό πρόγραμμα συναντήσεων στη Νέα Υόρκη με ξένους ηγέτες, αξιωματούχους του ΟΗΕ, στελέχη της επιχειρηματικής και της επενδυτικής κοινότητας καθώς και στελέχη της δυναμικής ελληνικής ομογένειας.

Στο επίκεντρο των επαφών του πρωθυπουργού θα βρίσκονται οι συμμαχίες της χώρας, περιφερειακές, ευρωπαϊκές, διεθνείς, σημαντικά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, θέματα επενδυτικού ενδιαφέροντος καθώς και οι σχέσεις με το Αμερικανικό Κογκρέσσο.

Χθες το βράδυ ο πρωθυπουργός παρακάθισε σε δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ για επιλεγμένους ηγέτες ευρωπαϊκών και αφρικανικών χωρών».

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου «Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει ακόμα συναντήσεις με γ.γ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, μμε τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι στις οποίες θα κυριαρχήσουν οι περιφερειακές και οι διεθνείς εξελίξεις με επίκεντρο τον ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή αλλά και την τουρκική προκλητικότητα και παραβατικότητα».

Αύριο η ομιλία του πρωθυπουργού στη ΓΣ του ΟΗΕ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνεχίζοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, πρόσθεσε για το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας καθώς και με εκπροσώπους σημαντικών Αμερικανο-εβραϊκών οργανώσεων. Μέρος της επίσκεψής του ο πρωθυπουργός θα αφιερώσει σε συναντήσεις με σημαντικούς επενδυτές, θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Microsoft Μπραντ Σμιθ καθώς τρέχει ήδη η μεγάλη επένδυση της εταιρείας στην Αττική αλλά και το project της χορηγίας της ψηφιακής ξενάγησης στην Αρχαία Ολυμπία. Αύριο ο πρωθυπουργός θα μιλήσει από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ».

Η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας δικαιώνει τη μεταρρυθμιστική μας στρατηγική

Στη συνέχεια ο Γιάννης Οικονόμου θέλησε να πει δυο λόγια για την πορεία της οικονομίας. Τόνισε: «Η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας μας δικαιώνει τη μεταρρυθμιστική μας στρατηγική. Αυτό επιβεβαιώνουν στοιχεία, εκθέσεις αξιολόγησης και κυρίως τα αποτελέσματα που βλέπουν στο εισόδημα αλλά και στη διαφορά των υποχρεώσεων που πληρώνουν σήμερα σε σχέση με το παρελθόν οι Έλληνες πολίτες. Διαπιστώνεται τώρα από την ΕΛΣΤΑΤ ότι το πρώτο επτάμηνο του 2021 η συνολική αξία των εξαγωγών έφθασε τα 22,11 δισεκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 24,7% σε σχέση με το 2020. Διαπιστώνεται επίσης ότι μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2021 οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων ανήλθαν σε 2,31 δισεκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 34% σε σχέση μ ε το 2020. Θα αναρωτιέται κανείς αν αυτές οι επιδόσεις αφορούν λίγους ή αν αφορούν κάποιους», τόνισε ο κ. Οικονόμου και επεσήμανε: «Η απάντηση είναι ότι μας αφορούν όλους».

Η πολιτική των μεταρρυθμίσεων

Αναλυτικά ανέφερε: «αφορούν τους εργαζόμενους στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, που αύξησαν τον τζίρο και τις θέσεις εργασίας τους. Αφορούν γεωργικούς συνεταιρισμούς σε όλη τη χώρα που είδαν τις εμπορικές τους συμφωνίες να πολλαπλασιάζονται. Αφορούν τους επιχειρηματίες της εστίασης, τους εμπόρους, τους λιανεμπόρους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς που είδαν τη δουλειά τους να αυξάνεται. Αφορούν τα νοικοκυριά, όλα τα νοικοκυριά που είδαν σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος κατά 5,1%, το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Όπως όλους μας αφορά το γεγονός ότι η πολιτική μας, η πολιτική των μεταρρυθμίσεων είχε σαν αποτέλεσμα να έχουμε 46.000 επιχειρήσεις περισσότερες απ' όσες είχαμε το 2019 και 71.700 εργαζόμενους περισσότερους απ' ό,τι είχαμε το 2019. Εβδομήντα μία χιλιάδες εφτακόσιους ανθρώπους που μέσα στην πανδημία ενώ ήταν άνεργοι, δεν είχαν μισθό, ενδεχομένως να μην είχαν και εισόδημα αν δεν έπαιρναν κάποιο επίδομα, σήμερα εργάζονται και κερδίζουν το μισθό τους μέσα από τη δουλειά τους».

Θετικές οι διαπιστώσεις για την ελληνική οικονομία στην 11η Έκθεση Αξιολόγησης των Θεσμών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ακόμη πως «την ίδια στιγμή η 11η Έκθεση Αξιολόγησης των Θεσμών -που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή- προβαίνει σε σειρά θετικών επισημάνσεων για την ελληνική οικονομία.

Ανάμεσα στα άλλα:

Διαπιστώνει ότι η οικονομία εμφανίζει ανάκαμψη ταχύτερα του αναμενομένου, παρόλο που η επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας έγινε αργότερα απ' ό,τι είχε προβλεφθεί στην προηγούμενη Έκθεση Αξιολόγησης.

Υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης της απασχόλησης και τόνωσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων και κάνει αναφορές στα μέτρα ανακούφισης και ενίσχυσης των πληγέντων από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές.

Αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση συνέχισε, με καλό ρυθμό, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε μια σειρά από τομείς.

Αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ώστε να βγει η χώρα μας από την υγειονομική κρίση πιο δυνατή και να αυξηθούν οι ιδιωτικές, αλλά και δημόσιες επενδύσεις.

Επιβεβαιώνει ότι η επίπτωση της πανδημίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι περιορισμένη, χάρη στα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, με αιχμή την παράταση του προγράμματος «Ηρακλής», τον νόμο για τη ρύθμιση οφειλών, την παροχή 2ης ευκαιρίας και τα προγράμματα «Γέφυρα».

Τονίζει ότι τα ταμειακά διαθέσιμα παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς συνεχίζονται οι επιτυχημένες εκδόσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου».

Προσπάθεια ώστε να πείσουμε όσο τοδυνατόν περισσότερους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην πορεία του εμβολιαστικού προγράμματος.

Είπε: «Θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με όλα τα διαθέσιμη μέσα ώστε να πείσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανεμβολίαστους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Αυτό όμως όχι μόνον δεν αναιρεί, αλλά αντίθετα αναδεικνύει τη σημασία όσων έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα στο κομμάτι των εμβολιασμών. Μέχρι σήμερα 6,4 εκατομμύρια Έλληνες άνω των 12 ετών έχουν επιλέξει να κάνουν το εμβόλιο. Αυτό σημαίνει ότι 2 στους 3 Έλληνες άνω των 12 ετών είναι εμβολιασμένοι. Αν συνυπολογιστούν και εκείνοι που έχουν αποκτήσει ανοσία μέσω της νόσησης, τότε 3 στους 4 συμπολίτες μας έχουν αντισώματα απέναντι στον ιό.

Αν δούμε την κατάσταση αντίστροφα, εξαιρώντας τους ανηλίκους, μόνο ένα ποσοστό 15% του ενήλικου πληθυσμού δεν διαθέτει αντισώματα έναντι του ιού. Οι αριθμοί αυτοί είναι συντριπτικοί. Τα αποτελέσματα αυτά δεν προέκυψαν στην τύχη, δεν ήρθαν δια μαγείας. Πετύχαμε να έχουμε επάρκεια εμβολίων, κάτι που αποτελεί ζητούμενο για τις περισσότερες χώρες του πλανήτη ακόμα και σήμερα. Οργανώσαμε ένα άρτιο, αποτελεσματικό, λειτουργικό, ασφαλές και δωρεάν πρόγραμμα εμβολιασμού, το οποίο έτυχε διεθνούς αναγνώρισης.

Ανταποκριθήκαμε στις δυσκολίες που προέκυψαν. Πείσαμε τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων και οι εμβολιασμοί συνεχίζονται. Οι αριθμοί βελτιώνονται μέρα με τη μέρα. Παρά την αμφίσημη στάση μέρους της Αντιπολίτευσης, για μεγάλο χρονικό διάστημα και τη συστηματική εκστρατεία παραπληροφόρησης του ελληνικού λαού από ανεύθυνα άτομα και συλλογικότητες.

Δουλέψαμε για την επιτυχία αυτή και σήμερα είμαστε ευγνώμονες τόσο για την ανταπόκριση των πολιτών όσο και για το μόχθο όσων πήραν και εξακολουθούν να παίρνουν μέρος στην προσπάθεια του εμβολιασμού. Η επιτυχία ήλθε ως αποτέλεσμα σκληρής προετοιμασίας, οργάνωσης και πίστης στο σκοπό. Και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε έτσι ώστε και αυτό το 15% των ενηλίκων που δεν διαθέτει σήμερα αντισώματα απέναντι στον ιό να εμβολιαστεί», κατέληξε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

"Όχι" lockdown στη Θεσσαλονίκη

Τέλος στα σενάρια για lockdown στη Θεσσαλονίκη μετά την έκρηξη των κρουσμάτων έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ενώ προανήγγειλε και τροπολογία για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων.



«Στη Θεσσαλονίκη βρισκόταν χθες η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και είχε συσκέψεις προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση που διαμορφώνεται στη Βόρεια Ελλάδα σε σχέση με τον κορωνοϊό. Δεν είμαστε μπροστά σε lockdown και δεν υπάρχει στην ατζέντα της κυβέρνησης να πάμε σε lockdown σαν αυτά που είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν. Όπου χρειάζεται, επιβάλλονται μέτρα. Πλέον, η κυβέρνηση θα επισκέπτεται επί τόπου περιοχές που έχουν πρόβλημα και είναι χαμηλά τα ποσοστά εμβολιασμού και χρειάζεται περαιτέρω δραστηριοποίηση και εγρήγορση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά στα μονοκλωνικά αντισώματα, σημείωσε ότι χθες ή προχθές δόθηκε η έγκριση από ευρωπαϊκό οργανισμό και ετοιμάζεται τροπολογία άμεσα, την επόμενη εβδομάδα που θα επιτρέψει στη χώρα μας την προμήθειά τους. «Η χώρα μας συμμετείχε σε όλα τα ερευνητικά στάδια ανάπτυξης των μονοκλωνικών. Πίσω από αυτή τη ιστορία που έσπευσε να αξιοποιήσει η αντιπολίτευση κρυβόταν η προσπάθεια να δημιουργήσουν αμφιβολίες για τον εμβολιασμό και να τα καταστήσουν ισοδύναμά του», πρόσθεσε.

