Κόσμος

Ηφαίστειο στην Ισπανία: Εντολή εκκένωσης σε άλλες τρεις πόλεις (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολοένα και πιο έντονη η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη νήσο Λα Πάλμα.

Οι Αρχές στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα διέταξαν την εκκένωση των πόλεων Ταχούγια, Τακάντε ντε Αμπάχο και του τμήματος της Τακάντε ντε Αρίμπα, που δεν είχε εκκενωθεί ακόμη, λόγω της έκρηξης του ηφαιστείου, έγινε σήμερα γνωστό από τις υπηρεσίες διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Οι Αρχές έδωσαν αρχικά εντολή στους κατοίκους αυτών των πόλεων να μείνουν στα σπίτια τους, όμως προχώρησαν στην επιχείρηση εκκένωσης λόγω της ολοένα και πιο έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Βίντεο: TV Canarias

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σύνδρομο Άσπεργκερ - Παπανικολάου: Οι διαβεβαιώσεις που έδωσε ο Θάνος Πλεύρης

Νέος Ποινικός Κώδικας: Αυστηροποιούνται οι ποινές για ειδεχθή εγκλήματα