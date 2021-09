Κοινωνία

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Γρίφος με την κάρτα μνήμης

Μέσω Κίνας φαίνεται πως θα δοθεί απάντηση για την κάρτα μνήμης, αν αφαιρέθηκε πριν ή μετά τη δολοφονία της Καρολάιν.



Σημαντικές οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Καρολάιν, από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στη μεζονέτα όπου διέμεναν στα Γλυκά Νερά.

Οι ανακριτικές Αρχές ανέμεναν την ανάλυση της κάρτας μνήμης της κάμερας στο σαλόνι του σπιτιού, που αφαίρεσε ο πιλότος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προχώρησε σε αυτή την πράξη πριν ή μετά το άγριο έγκλημα. Εάν αποδειχτεί ότι ο συζυγοκτόνος αφαίρεσε την κάρτα μνήμης πριν από τη δολοφονία, τότε ενισχύεται το σενάριο περί προμελέτης του εγκλήματος.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο Alpha, υπάρχει μία εξέλιξη που περιπλέκει την κατάσταση. Και αυτό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, γιατί οι ειδικοί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας δεν κατάφεραν να καταλήξουν στο πότε ακριβώς αφαιρέθηκε η κάρτα μνήμης από την κάμερα. Οι αστυνομικοί στην παρούσα φάση αδυνατούν να απαντήσουν στον ανακριτή, ακριβώς τι ώρα ο πιλότος αφαίρεσε την κάρτα μνήμης.

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε τα στοιχεία αυτά να σταλούν στην Κίνα, όπου βρίσκεται η μητρική εταιρεία που κατασκεύασε την κάμερα, σε μία προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα, που παραμένει αναπάντητο.

