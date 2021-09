Υγεία - Περιβάλλον

Ιταλία: Επεισόδια σε διαδήλωση 1500 αντιεμβολιαστών

Ένταση στη διαδήλωση εκατοντάδων αντιεμβολιαστών στο Μιλάνο. Το 77,4% των Ιταλών έχει εμβολιαστεί πλήρως κατά του κορονοϊού.

Ένταση επικράτησε σήμερα το απόγευμα στο Μιλάνο κατά την ολοκλήρωση κινητοποίησης αντιεμβολιαστών στην ιταλική συμπρωτεύουσα.

Συνολικά, στη διαδήλωση πήραν μέρος περίπου 1.500 άτομα, μέρος των οποίων προσπάθησε να εισέλθει στην κεντρική πλατεία Ντουόμο, χωρίς οι αρμόδιες αρχές να έχουν δώσει τη σχετική άδεια. Όταν η αστυνομία απέκλεισε την πρόσβαση, σημειώθηκε ένταση χωρίς - τουλάχιστον έως τώρα- να υπάρξουν τραυματισμοί.

Οι διαδηλωτές αμφισβητούν την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης να επιβάλει από τις 15 Οκτωβρίου πράσινο πάσο εμβολιασμένου σε όλους τους χώρους εξαρτημένης εργασίας, όπως και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, κινητοποιήσεις, όπως κάθε Σάββατο, οργανώθηκαν σε άλλες 55 πόλεις της χώρας. Η συμμετοχή ήταν περιορισμένη και δεν σημειώθηκαν επεισόδια.

Σήμερα, δε, η κυβέρνηση Ντράγκι έκανε γνωστό ότι το 77,4% των κατοίκων της Ιταλίας, ηλικίας άνω των 12 ετών, ολοκλήρωσε τον εμβολιαστικό του κύκλο κατά του κορονοϊού. «Εργαζόμαστε με στόχο η χώρα μας να αυξήσει στο μέλλον την αυτονομία της στην παραγωγή εμβολίων», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα.

