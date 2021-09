Life

“The 2Night Show” - Ντούσκος: Έτρωγα παγάκια για να ξεχάσω την πείνα (βίντεο)

O Χρυσός Ολυμπιονίκης της Κωπηλασίας στο Τόκιο, Στέφανος Ντούσκος ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα του "The 2night Show" με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου,

Το «outsider» που κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και να ανεβεί στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, αποκαλύπτει πώς λειτούργησε κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στον τελικό του στόχο. Πόσο δύσκολη είναι η ζωή στο Ολυμπιακό χωριό;

“Έτρωγα παγάκια, όταν ήμουν στην ελαφριά κατηγορία. Από το 2016 για να πιάσω τα κιλά και να ξεχάσω την πείνα μου, έτρωγα τσίχλες και παγάκια για να είμαι στα κιλά που πρέπει” είπε ο Στέφανος Ντούσκος.

“Αν είσαι παραπάνω στα γραμμάρια για παράδειγμα, κόβεσαι. Ήμουν μικρός τότε στο Ρίο. Δεν έτρωγα πάρα πολλά τρία τέσσερα την ημέρα. Ούτε νερό μπορείς να πιεις εκείνη την περίοδο που θέλεις να πιάσεις τα κιλά γιατί αυξάνει τα γραμμάρια, οπότε το κάνεις για να ξεδιψάσεις και λίγο» ανέφερε ο Στέφανος Ντούσκος.

Τέλος σημείωσε: «Δυστυχώς το άθλημά μας το κάνουμε αφιλοκερδώς, δεν έχουμε καμία στήριξη. Ό,τι προσπαθεί και η ομοσπονδία με χορηγούς γιατί είναι πανάκριβος και ο εξοπλισμός. Μπορεί να κοστίζουν από 20 μέχρι και 40 χιλιάδες τα σκάφη» .

