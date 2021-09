Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Γκίκας: πιθανή η απαγόρευση των παρελάσεων (βίντεο)

Τι είπε για επιπλέον περιοριστικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε περιοχές, όπως η Θεσσαλονίκη. Τι διευκρίνισε εξήγησε για τα τεστ αντισωμάτων και το εμβόλιο της γρίπης.

«Τα τεστ αντισωμάτων δεν έχουν μεγάλη ακρίβεια και επίσης δεν ξέρουμε τι σημαίνει αν βρεθούν 1.000 αντισώματα ή 15.000 αντισώματα», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Αχιλλέας Γκίκας.

Ο Καθηγητής Παθολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, σχετικά με την πλατφόρμα για τα ραντεβού της τρίτης δόσης του εμβολίου, που άνοιξε σήμερα, σημείωσε ότι «η τρίτη δόση εμβολίου είναι ενισχυτική για την άμυνα των υγειονομικών και όσων είναι άνω των 60 ετών και γίνεται από 6 έως 8 μήνες, ενώ στους ανοσοκατασταλμένους δεν χρειάζεται υπάρξει αναμονή, μπορεί η τρίτη δόση να γίνει και μία εβδομάδα μετά την δεύτερη, λόγω της αδυναμίας του οργανισμού να παράξει και να αναπτύξει αντισώματα».

«Η χώρα αυτή την στιγμή βρίσκεται σε μια μικρή, μικρή ύφεση, καθώς έχουμε μια μικρή συρρίκνωση της πανδημίας. Θυμάστε ότι λέγονταν διάφορα ότι θα είχαμε 4.000 κρούσματα αυτήν την εποχή ή 10.000 κρούσματα, που δεν υπάρχουν. Τα κρούσματα ως αριθμός δεν είναι τόσο ανησυχητικά στην Βόρεια Ελλάδα. Το πρόβλημα αφορά την πίεση στο σύστημα υγείας που είναι μεγάλη, καθώς σε περιοχές που υπήρχε έξαρση δεν επαρκούσαν οι κλίνες που είχαν προβλεφθεί και έτσι «μπούκωσαν» και τα νοσοκομεία στην Θεσσαλονίκη», είπε σχετικά με το πέρασμα στο «κόκκινο» της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών στην βόρεια Ελλάδα.

Όπως είπε, κατά την κρίση του δεν αρκούν τα μέτρα που προβλέπουν απαγόρευση της μουσικής στα μαγαζιά, αλλά θα πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα όπως το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης από κάποια ώρα και ύστερα, ενώ ανέφερε ότι ακόμη εξετάζεται το ενδεχόμενο να επιβληθεί και απαγόρευση κυκλοφορίας για κάποιες ώρες σε ορισμένες περιοχές.

«Είμαστε μπροστά σε περίοδο με παρελάσεις. Απέχουμε 3,5 εβδομάδες από τις παρελάσεις, ξέρετε ότι το επιδημιολογικό επίπεδο αυξάνει ραγδαία. Είναι σε κάθε περίπτωση ένας χώρος συγκέντρωσης ανθρώπων», απάντησε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην διεξαχθούν ούτε φέτος παρελάσεις, ιδίως στην Θεσσαλονίκη, όπου γίνεται το τριήμερο εκδηλώσεων, λόγω και της εορτής του πολιούχου Αγίου Δημητρίου.

Τέλος, για το εμβόλιο της γρίπης και αυτό του κορονοϊού τόνισε ότι «τα δύο εμβόλια δεν έχουν καμία συμβατότητα μεταξύ τους. Πρέπει όλοι να κάνουν και το εμβόλιο της γρίπης, γιατί είναι ένας ξεχασμένος ιός. Στην Ελλάδα το 2016 είχαμε πάνω από 200 νεκρούς στην Ελλάδα. Εγώ θα το κάνω».

