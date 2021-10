Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Τα εμβόλια θα χρειαστούν ανανέωση το 2022

Τι είπε σε συνέντευξη ο επικεφαλής της BioNTech, η οποία μαζί με την Pfizer ανέπτυξε το πρώτο mRNA εμβόλιο που κυκλοφόρησε κατά της COVID-19.

Ο Τουρκο-Γερμανός επιστήμονας Ουγκούρ Σαχίν, διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας BioNTech, η οποία, μαζί με την αμερικανική Pfizer, ανέπτυξε το πρώτο mRNA εμβόλιο που κυκλοφόρησε κατά του κορονοϊού (και είναι το φάρμακο με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο φέτος), προβλέπει ότι ο ιός πιθανότατα θα υποστεί νέες μεταλλάξεις που θα του επιτρέπουν να διαφεύγει από τα σημερινά εμβόλια, τα οποία γι’ αυτόν τον λόγο θα χρειαστούν ανανέωση έως τα μέσα του 2022.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ανέφερε ότι, καθώς ο χρόνος περνάει, θα κάνουν την εμφάνισή τους νέες μεταλλάξεις που θα επιτρέπουν την ανοσιακή διαφυγή του ιού. «Φέτος (ένα διαφορετικό εμβόλιο) είναι τελείως περιττό. Όμως, έως τα μέσα του επόμενου χρόνου θα είναι μια διαφορετική κατάσταση», προέβλεψε.

Ο Σαχίν επεσήμανε ότι οι σημερινές παραλλαγές του ιού, ιδίως η Δέλτα, είναι μεν πιο μεταδοτικές, όχι όμως αρκετά διαφορετικές, ώστε να υποσκάψουν την αποτελεσματικότητα των τωρινών εμβολίων. Όπως είπε, οι ενισχυτικές (τρίτες) δόσεις φαίνονται ικανές να αντιμετωπίσουν αυτά τα στελέχη του κορονοϊού. Τελικά, όμως, πρόσθεσε, ο ιός θα αναπτύξει μεταλλάξεις που θα μπορούν να διαφύγουν από την ανοσιακή ανταπόκριση του οργανισμού στα υπάρχοντα εμβόλια, οπότε θα καταστεί αναγκαία μια τροποποιημένη εκδοχή του εμβολίου, που θα στοχεύει ειδικά στο νέο στέλεχος που θα προκύψει.

«Αυτός ο ιός θα μείνει και θα προσαρμοστεί περαιτέρω. Δεν έχουμε κανένα λόγο να υποθέσουμε ότι η επόμενη γενιά του ιού θα είναι πιο εύκολη στην αντιμετώπιση της από το ανοσοποιητικό σύστημα, σε σχέση με την υπάρχουσα γενιά. Πρόκειται για μια συνεχή εξέλιξη του και η εξέλιξη αυτή μόλις έχει αρχίσει», ανέφερε ο Σαχίν.

Προέβλεψε ότι το 2022 θα υπάρχουν δύο βασικές τάσεις στα προγράμματα εμβολιασμού: ενισχυτικές δόσεις για τους εμβολιασμένους και συνεχιζόμενη πίεση να εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι. Αρνήθηκε να κάνει εκτιμήσεις για το πώς θα εξελιχθεί η τιμή του εμβολίου Pfizer/BioNTech στο μέλλον, αλλά δήλωσε βέβαιος ότι θα υπάρχει ζήτηση για το εμβόλιο τα επόμενα χρόνια.

Ο ίδιος απέρριψε τις πιέσεις προς τις Pfizer, BioNTech και άλλες εταιρείες παραγωγής εμβολίων COVID-19 να μοιραστούν τις πατέντες τους, ώστε να καταστεί εφικτή η πιο μαζική παραγωγή των εμβολίων και να καλυφθούν έτσι οι ανάγκες των αναπτυσσόμενων και πιο φτωχών χωρών. Κάτι τέτοιο, όπως ισχυρίστηκε, θα αποτελούσε κίνδυνο για τον έλεγχο ποιότητας των εμβολίων. Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά έχει αναφέρει ότι το μοίρασμα των πατεντών θα αποτελούσε αντικίνητρο για νέες καινοτομίες στη φαρμακοβιομηχανία.

