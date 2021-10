Αθλητικά

Κηδεία Τσουμάνη: Θρήνος στο τελευταίο “αντίο” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγγενείς και φίλοι, μέσα σε κλίμα θλίψης, συνόδευσαν τον Νίκο Τσουμάνη στην τελευταία του κατοικία.



Ανείπωτη θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό σκόρπισε ο ξαφνικός θάνατος του Νίκου Τσουμάνη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Σήμερα το πρωί συγγενείς και φίλοι, μέσα σε κλίμα θλίψης, συνόδευσαν τον Νίκο Τσουμάνη στην τελευταία του κατοικία στο χωριό Γαρδίκι Θεσπρωτίας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής του Άρη και του Μακεδονικού βρέθηκε νεκρός το πρωί της περασμένης Τρίτης στο αυτοκίνητό του, με το πόρισμα του ιατροδικαστή να αποδίδει το θάνατό του σε αυτοκτονία.

Συγκεκριμένα, η ιατροδικαστής που πραγματοποίησε τη νεκροτομή διαπίστωσε πως ο θάνατός του 31χρονου οφείλεται σε ασφυξία, εξαιτίας της περίδεσης του τραχήλου του με τα tie wraps, αλλά και ότι δεν προκύπτει από πουθενά εμπλοκή άλλου προσώπου.

Φωτογραφίες: metrosport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος - θρίλερ με ανήλικη: πήγε για καφέ και εξαφανίστηκε!

Στο Προεδρικό Μέγαρο η πρώτη σημαία της ΕΕ που υψώθηκε στην Ακρόπολη

Τουρκία: Υπό ομηρία η περιοχή εργασίας του Nautical Geo