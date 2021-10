Κοινωνία

Εισαγγελέας για Φιλιππίδη: Να δικαστεί για βιασμό κατ' εξακολούθηση

Τι ζητά η εισαγγελική λειτουργός, που μελέτησε τις δικογραφίες, μετά τις καταγγελίες των ηθοποιών για τον συνάδελφο τους.

Εδώλιο «δείχνει» στον Πέτρο Φιλιππίδη η εισαγγελέας Ευθυμία Στάμου, που ζητά από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών να παραπέμψει τον γνωστό κωμικό για τρεις σοβαρές πράξεις σεξουαλικής βίας.

Η εισαγγελική λειτουργός που μελέτησε την δικογραφία που σχηματίστηκε μετά τις καταγγελίες τριών γυναικών, συναδέλφων του ηθοποιού, κρίνει ότι ο κατηγορούμενος, που κρατείται προσωρινά στις φυλακές της Τρίπολης, πρέπει να δικαστεί ενώπιον του ΜΟΔ για την κατηγορία βιασμού κατ' εξακολούθηση και για αυτήν της απόπειρας βιασμού κατά συρροή.

Κατά την κρίση της εισαγγελέως, οι δικαστές του Συμβουλίου δεν πρέπει να υιοθετήσουν τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος αναφέρει πως οι παθούσες προέβησαν σε καταγγελίες σε βάρος του με σκοπό την προσωπική τους προβολή, αλλά και πως υπήρχε συναίνεση των θυμάτων για όσα έγιναν. «Και τα τρία θύματα καταγγέλλουν πραγματικά περιστατικά» τονίζει η εισαγγελέας, η οποία επισημαίνει πως «δεν προκύπτει ότι το έκαναν για λόγους δημοσιότητας».

Ο ηθοποιός, σύμφωνα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του, φέρεται να βίασε μία συνάδελφο του το 2008, πράξη που έγινε δύο φορές, καθώς και να αποπειράθηκε να βιάσει άλλες δύο ηθοποιούς, το 2010 και το 2014. Σε δύο από τις περιπτώσεις, οι πράξεις τελέστηκαν μέσα στο καμαρίνι του, όπου για επαγγελματικούς λόγους βρέθηκαν εκεί οι συνάδελφοι του, ενώ στην τρίτη περίπτωση επιχείρησε να βιάσει συνάδελφο του μέσα στο αυτοκίνητο του, μετά από επαγγελματικό ραντεβού που είχε με την άνεργη τότε, παθούσα.

Ο ηθοποιός κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος τον περασμένο Ιούλιο, μετά την απολογία του. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν μεταξύ άλλων, πως «η μακρά περίοδος δράσης του Πέτρου Φιλιππίδη, από το 2008 έως και το 2014, κατά την οποία φέρεται εκμεταλλευόμενος τη θέση του σκηνοθέτη-θιασάρχη και ασκώντας εξουσία, να προχωρούσε σε πράξεις κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος των θυμάτων του» αν επανέλθει στα επαγγελματικά του καθήκοντα θα μπορούσε να επαναλάβει τα ίδια αδικήματα.

Τον Σεπτέμβριο απορρίφθηκε το αίτημα που υπέβαλε ο ηθοποιός για την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με όρους και με σύστημα γεωεντοπισμού. Και σε αυτήν την περίπτωση οι δικαστές έκριναν πως ο καλλιτέχνης είναι ύποπτος διάπραξης νέων αδικημάτων.

Τις επόμενες ημέρες το Συμβούλιο θα αποφασίσει αν θα παραπέμψει ή όχι τον ηθοποιό.

