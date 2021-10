Life

Λιάγκας: Σκληρή απάντηση σε Παπαθωμά - Πετράκο (βίντεο)

Η ανάρτηση της Θεοφανίας Παπαθωμά μετά τη συνέντευξη του Γρηγόρη Πετράκου στο "Πρωινό" και η οργισμένη απάντηση του Γιώργου Λιάγκα.

Ο Γρηγόρης Πετράκος παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα στο "Πρωινό" της Δευτέρας, προκαλώντας την έκρηξη της Θεοφανίας Παπαθωμά για όσα είπε ο παρουσιαστής στο σύζυγό της, κατηγορώντας τον για προπαγάνδα.

Σήμερα αφού αφού διαβάστηκαν τα όσα έγραψε η Θεοφανία Παπαθωμά στο facebook, ο Γιώργος Λιάγκας πυρ και μανία είπε: «Ακολουθούσα μία τακτική όλα αυτά τα χρόνια να μην απαντάω πουθενά, όμως από σήμερα όμως θα αλλάξω. Το έχω πάρει αλλιώς. Γιατί πια έχω δύο παιδιά και οι γιοι μου είναι οι μόνοι που έχω να λογοδοτήσω. Θέλω να είναι περήφανοι για τον πατέρα τους και για το ήθος του.

Δεν επιτρέπω σε κανένα, είτε λέγεται Παπαθωμά, δεν με ενδιαφέρει και που δουλεύει, όταν εγώ με ήθος κάνω αυτή τη δουλειά –έχω κάνει 2-3 λάθη για τα οποία έχω απολογηθεί -να βγαίνει ο καθένας και να λέει τη βλακεία του. Και θα εξηγήσω ακριβώς τι συμβαίνει.

Τον κ. Πετράκο δεν βλέπω να τον φιλοξενούν πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και να του δίνουν πρόσφορο έδαφος να μιλήσει. Δεν τον παγιδεύσαμε ποτέ, γιατί δεν του κάναμε ποτέ μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη, που πραγματικά αν είσαι ανήθικος μπορείς να κάνεις μοντάζ. Τον κ. Πετράκο, επειδή εγώ είμαι της λογικής πως όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται στη δημοκρατία, τον φωνάξαμε εδώ και του δώσαμε περισσότερο χρόνο από όσο είχαμε δώσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είναι τώρα πρωθυπουργός και διεκδικούσε τότε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Τότε του είχαμε δώσει 16 λεπτά και χθες στον κ. Πετράκο 21 λεπτά, μετρημένος χρόνος.

Δεν μίλησα γιατί τις πρώτες ερωτήσεις ήθελε να τις κάνει η Φαίη και αφήσαμε τον κ. Πετράκο επί 12 λεπτά να λέει την άποψή του μόνος του χωρίς να τον διακόπτει κανένας. Δεν υπάρχει εκπομπή που να του δίνει 12 λεπτά χωρίς να μιλάει κανένας. Αν στα 12 λεπτά, δεν είναι ικανοποιημένος από τον εαυτό του από αυτά που είπε, αυτό είναι δικό του θέμα.



Ο κ. Πετράκος έφυγε ευχαριστώντας μας και εμένα προσωπικά 100 φορές. Και από εκεί και πέρα βγήκε και το παίζει… Δεν ξέρω τι το παίζει… Και λέει ότι ήρθε στο άνδρο εδώ… Και μας είπε η κ. Παπαθωμά ότι είμαστε και ανήθικοι.

Τελικά ανήθικοι είναι αυτοί που διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ψεκασμένος ή όχι. Του δώσαμε το δικαίωμα και δεν τιμά την πρόσκληση και την ελευθερία που του δώσαμε, χωρίς αντίλογο επί της ουσίας. Τι περίμενε και δεν θα πούμε τη δική μας γνώμη; Δε θα μας πει η κ. Παπαθωμά και ανήθικους. Κάποια στιγμή πρέπει να ξέρουμε ποιοι είμαστε και να βάζουμε μία τελεία. Έλεος πια!

Θέλει και λίγο τσίπα. Προφανώς είναι μίας λογικής του ρίχνουμε λάσπη παντού. Ο άνθρωπος χρειάζεται άλλης παρακολούθησης»

Η ανάρτηση του Πετράκου στο facebook μετά την συνέντευξη του στο "Πρωινό"

Στη συνέχεια, η Θεοφανία Παπαθωμά έκανε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση.

"Ο Λιάγκας πονηρά δεν μιλούσε όση ώρα μιλούσες, γιατί ξέρει να χειρίζεται το ανήθικο παιχνίδι της ζωντανής συνέντευξης και την εξουσία του οικοδεσπότη και κράτησε τα τελευταία λεπτά για το λογύδριο του για να δημιουργήσει ανυπόστατες εντυπώσεις με ευτελή επιχειρήματα, βασιζόμενα σε φράσεις όπως είσαι λάθος πάρτο αλλιώς, τι νομίζεις ότι είσαι ο Δον Κιχώτης και άλλες χαζομάρες. Στα τελευταία λεπτά. Και κλείνει στερώντας σου το δικαίωμα να τοποθετηθείς. Πάγια τακτική προπαγάνδας. Το ήθος όμως φαίνεται κι αλήθεια λάμπει. Μπράβο σου!», έγραψε η Θεοφανία Παπαθωμά.

