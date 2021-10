Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση αναστάτωσε τα ξημερώματα τους κατοίκους. Τι λένε οι σεισμολόγοι.

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης το Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Αρκαλοχωρίου.

Πέραν αυτής της σεισμικής δόνησης, το δωδεκάωρο που προηγήθηκε, καταγράφηκε έντονη σεισμική δραστηριότητα, καθώς από το βράδυ της Τρίτης μέχρι νωρίς σήμερα το πρωί έχουν καταγραφεί μια σειρά από δονήσεις που άλλες έγιναν περισσότερο και άλλες λιγότερο αισθητές.

Στις 21:48 έγινε σεισμός 3,2 Ρίχτερ, στις 23:14 μία ακόμη δόνηση 3,5 Ρίχτερ, ενώ δέκα περίπου λεπτά πριν από τη μία μετά τα μεσάνυχτα καταγράφηκε δόνηση 3,2 Ρίχτερ. Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε με δόνηση 3,4 Ρίχτερ στις 04:29 ενώ δύο λεπτά αργότερα, στις 04:31 καταγράφηκε μία ακόμη δόνηση 3,3 Ρίχτερ. Μετά τον σεισμό των 4,3 Ρίχτερ το πρωί, ακολούθησε ακόμη μία δόνηση μεγέθους 3 Ρίχτερ στις 06:50.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1, ο Καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εξηγώντας πως η δόνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της μετασεισμικής ακολουθίας μετά τον πρόσφατο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Οδήγησε τους Μπακς σε νίκη στην πρεμιέρα του ΝΒΑ (βίντεο)

Καιρός: Τοπικές νεφώσεις και βοριάδες την Τετάρτη