Πιερρακάκης για Δακτύλιο: Μέσω gov.gr οι εξαιρέσεις

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα λειτουργεί από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου με την έναρξη του δακτυλίου, ετοιμάζει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, στον ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δικαιούχοι θα μπορούν μέσα από το gov.gr και με τους κωδικούς τους taxisnet και τις πινακίδες να εκδίδουν το «πάσο» που θα τους επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας. «Θα υπάρχει ένα site όπου θα υπάρχουν δυο link, το ένα θα οδηγεί στην πλατφόρμα του gov.gr για τους κατόχους υβριδικών αυτοκίνητων ή τις αντίστοιχες κατηγορίες και το άλλο θα οδηγεί στην πλατφόρμα για τους μόνιμους κατοίκους», ανέφερε ο υπουργός.

Για την εμβολιαστική πορεία, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «έχουν πραγματοποιηθεί εμβολιασμοί μίας δόσηςσε 6.566.047 πολίτες και της τρίτης δόσης είναι περίπου 250.000. Οι πλήρως εμβολιασμένοι είναι 6.321.535». Για το πόσο λειτούργησε το freedom pass ως ισχυρό κίνητρο στους νέους 18-24, τόνισε ότι «έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μία δόση 463.000, περίπου το 60% του ηλικιακού γκρουπ. Όσον αφορά τα data στους νέους 15-17 έχουν εμβολιαστεί με μία τουλάχιστον δόση 114.000 νέοι. Όσον αφορά στον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού έχουν εμβολιαστεί πλήρως τα 6,3 εκατομμύρια».

Για το ραντεβού της τρίτης δόσης, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπούν οι ίδιοι στη σχετική πλατφόρμα του gov.gr για να κλείσουν το ραντεβού τους. Επεσήμανε, μάλιστα, ότι δίνεται δωρεάν ίντερνετ σε ακριτικά νησιά και περιοχές από τον δορυφόρο, αλλά «η γενική στρατηγική είναι να επιδοτούμε. Οι επενδύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και θα βελτιώσουν τις ταχύτητες και θα ρίξουν τις τιμές», και επανέλαβε πως η χώρα χρειάζεται εκτός από απολιγνιτοποίηση και αποχαλκοποίηση.

Τέλος, σχετικά με την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου στις εκλογές για την προεδρίια του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Πιερραράκης διευκρίνισε ότι «δεν δρούμε ως σχολιαστές αλλά ως παραγωγοί πολιτικής».

