Αθλητικά

Περιστέρι - Παναθηναϊκός: Πήραν τη νίκη οι “πράσινοι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι από τα μέσα της δεύτερης περιόδου και έφτασε στην νίκη κόντρα στο Περιστέρι.



O Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι από τα μέσα της δεύτερης περιόδου με αποτέλεσμα να φτάσει με άνεση στην εκτός έδρας νίκη επί του Περιστερίου με 77-62, για την 4η αγωνιστική της Basket League.

Οι "πράσινοι" δεν έχουν ακόμη τον Γιόγκι Φέρελ στο ρόστερ του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ ετοιμάζονται για την δεύτερη διαβολοβδομάδα της χρονιάς στη EuroLeague, στην οποία θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά την Αναντολού Εφές (27/10 στις 21:00) και την Βιλερμπάν (29/10 στις 21:00) στο ΟΑΚΑ.

Κορυφαίοι οι Μέικον (16 πόντοι), Παπαγιάννης (14 πόντοι, 12 ριμπάουντ) και Σαντ-Ρος (8 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 4 ασίστ) για το «τριφύλλι», που πανηγύρισε την πρώτη εκτός έδρας νίκη του σε πρωτάθλημα και Ευρωλίγκα. Από την άλλη, για την ομάδα των δυτικών προαστίων ξεχώρισαν οι Χρυσικόπουλος (12 πόντοι, 5 ριμπάουντ) και Κατσίβελης (12 πόντοι, 5 ασίστ).

Ένα... συγχυσμένος στην άμυνα Παναθηναϊκός, χωρίς λύσεις στην επίθεση, βρέθηκε στο πρώτο τετράλεπτο της δεύτερης περιόδου στο -12 (37-25 στο 14΄), απέναντι σε ένα Περιστέρι που είχε κυριαρχήσει στο παρκέ. Ωστόσο, ένα ξέσπασμα των «πράσινων», το οποίο μεταφράστηκε σε επιμέρους σκορ 4-16, επανέφερε την τάξη για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (41-41).

Με το... καλημέρα της τρίτης περιόδου και με την άμυνα του να μπαίνει σε λειτουργία, το «τριφύλλι» απάντησε με νέο επιμέρους σκορ 22-12, μπαίνοντας πρόωρα με το 63-53 στο 30΄ σε τροχιά νίκης. Η αμυντική προσήλωση των «πράσινων» δεν χάθηκε στον... επίλογο του αγώνα και κρατώντας τους γηπεδούχους στους 9 πόντους δεν αγχώθηκαν μέχρι το τελικό 77-62.

Τα δεκάλεπτα: 29-20, 41-41, 53-63, 62-77

Οι συνθέσεις:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Μανωλόπουλος): Πέτεγουεϊ 5 (1), Χρυσικόπουλος 12 (1), Κατσίβελης 12 (1), Μπράουν 5, Μίλερ 4 (1), ΜακΚρι 5, Μορέιρα 6, Μωραϊτης 2, Σαλούστρος 3, Χάγκινς 8 (2).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 11 (1), Παπαγιάννης 14, Παπαπέτρου 12 (1), Ουάιτ 10 (1), Νέντοβιτς 3 (1), Μέικον 16 (1), Μποχωρίδης, Καββαδάς, Κασελάκης, Φλόιντ 3, Μαντζουκας, Σαντ-Ρος 8.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίβερπουλ: “ντρόπιασε” την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 5άρα

Άρης - Παναιτωλικός: Κίτρινο “πολυβόλο”

Πέραμα - Νίκος Σαμπάνης: το θύμα των πυροβολισμών (εικόνες)