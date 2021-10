Οικονομία

Παγκρήτια Τράπεζα και Τράπεζα Χανίων προχωρούν σε συγχώνευση

Οι δύο τράπεζες ενώνουν τις δυνάμεις τους, προχωρώντας στην υπογραφή Memorandum of Understanding (ΜΟU).

Η Παγκρήτια Τράπεζα και η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων προχώρησαν στην υπογραφή Memorandum of Understanding (ΜΟU) μετά από απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Τραπεζών για τη συγχώνευση των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί με βάση την Καθαρή Θέση της κάθε Τράπεζας αφού πρώτα υλοποιηθεί ο απαιτούμενος οικονομικός και νομικός έλεγχος και εγκριθούν οι διαδικασίες από τις Γενικές Συνελεύσεις των δύο Τραπεζών και τις Εποπτικές Αρχές. Πριν την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα λάβει χώρα αύξηση κεφαλαίου.

Στην μετά COVID-19 εποχή οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη φάση της ανόρθωσης της οικονομίας και της επίτευξης σταθερών αναπτυξιακών ρυθμών, λειτουργώντας ως αρωγοί των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας, με έμφαση στην αξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και στην μετάβαση σε μία νέα πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

Με αυτό το δεδομένο, η παρούσα χρονική στιγμή κρίθηκε ως η πλέον κατάλληλη για την συνένωση των δυνάμεων των δύο τραπεζών της Κρήτης και τη δημιουργία μιας μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, η οποία πρόκειται να συνεισφέρει σημαντικά στην ευημερία και στην ανάπτυξη της Κρητικής κοινωνίας και οικονομίας ενώ παράλληλα θα διαθέτει την δυνατότητα να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο και σε εθνικό επίπεδο.

Με σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος το συντομότερο δυνατόν, οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα σε πνεύμα εξαιρετικής συνεργασίας.

