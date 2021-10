Πολιτική

Καταδίωξη στο Πέραμα - Οικονόμου: Ψυχραιμία και καταλλαγή

Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ για την καταδίωξη. Γιατί κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης.



«Θα ξεκινήσω με την απώλεια της προέδρου του ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η Φώφη Γεννηματά ξεχώρισε για το ήθος της, πολιτικό και προσωπικό, με την εν γένει διαδρομή της δίδαξε την ελληνική κοινωνία αρχές και αξίες. Σε εποχές δύσκολες στήριξε την πατρίδα με την υπεύθυνη στάση της. Παράλληλα ο προσωπικός αγώνας που έδωσε με γενναιότητα απέναντι στην ασθένεια που την έπληξε ενέπνευσε κι έδωσε κουράγιο σε πολλούς ανθρώπους. Η απουσία της θα είναι δυσαναπλήρωτη. Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε θλίψη σε όλους γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα την εκτίμηση που έτρεφε γι αυτήν η ελληνική κοινωνία. Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της, στην οικογένειά της και αιωνία η μνήμη της», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Σαουδική Αραβία. «Από χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Ριάντ. Μια επίσκεψη που επιβεβαιώνει και εδραιώνει τις στρατηγικού χαρακτήρα σχέσεις της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία. Χθες μίλησε στη σύνοδο κορυφής της πρωτοβουλίας «Middle East Green Initiative», όπου τόνισε τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο μεταφοράς καθαρής ενέργειας στην ευρωπαϊκή αγορά. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με την Αίγυπτο που αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας ενώ παράλληλα τόνισε ότι η χώρα μας μπορεί να αποτελέσει το φυσικό σημείο εισόδου για υγροποιημένο φυσικό αέριο και υδρογόνο», είπε ο κ. Οικονόμου.

Και συνέχισε: «ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ έχει δεσμευτεί στο στόχο να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι το 2050. Ενώ επιδίωξη είναι να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030».

Ο κ. Οικονόμου είπε ακόμη πως ο πρωθυπουργός «αναφέρθηκε στην προσπάθεια για την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και το σχέδιο για την κινητοποίηση πάνω από 25 δισεκ. σε επενδύσεις με στόχο την πράσινη μετάβαση. Στο περιθώριο της συνόδου ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για το κλίμα, τον Τζον Κέρι ενώ σήμερα Τρίτη θα έχει συνάντηση με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας. Θα έχει ακόμα συναντήσεις με επιχειρηματίες της Σαουδικής Αραβίας που δραστηριοποιούνται ή έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν επενδυτικά στην Ελλάδα ενώ θα συμμετέχει στο Forum «Future Investment Initiative» το οποίο συγκεντρώνει τους σημαντικότερους επενδυτές του Κόλπου».

Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία το διεθνές ενδιαφέρον για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Αναφορικά με την εξυγίανση των Ναυπηγείων της Ελευσίνας ο κ. Οικονόμου τόνισε: «Κρίσιμος βραχίονας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ισχυροποίησης της αμυντικής μας βιομηχανίας είναι ο ναυπηγικός τομέας. Την περασμένη Πέμπτη έγινε ένα μεγάλο βήμα στη διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων της Ελευσίνας. Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ναυπηγείων στον κόσμο, ο όμιλος Fincantieri εξέφρασε γραπτώς το ενδιαφέρον του να ξεκινήσει τη διαδικασία για να συμμετάσχει στην προσπάθεια για την εξυγίανσή τους συνεργασία με την ONYX. Πρόκειται για εξέλιξη που συνιστά ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, στους εργαζόμενους και γενικότερα στη χώρα μας. Με τη συμφωνία αυτή ολοκληρώνεται μια μεγάλη προσπάθεια για τα τρία ναυπηγεία, της Σύρου, του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας, που ήταν κλειστά εδώ και χρόνια. Ναυπηγεία που θα λειτουργήσουν και πάλι προσφέροντας θέσεις εργασίας σε εκατοντάδες συμπολίτες μας και προφανώς πλούτο στην πατρίδα μας. Είναι μάλιστα σημαντικό το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι αφού ευχαρίστησαν τον πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για την εξέλιξη αυτή, δηλώνουν υπερήφανοι και αισιόδοξοι για την επόμενη μέρα στα Ναυπηγεία», υπογράμμισε.

Τρεις επισημάνσεις για την Παιδεία: Το ενδιαφέρον των νέων για τα δημόσια ΙΕΚ, η αξιολόγηση και οι προσλήψεις εκπαιδευτικών

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως ανέφερε, θέλησε να κάνει τρεις επισημάνσεις για το χώρο της Παιδείας. Είπε:

«Η πρώτη αφορά τη στροφή των νέων μας στα δημόσια ΙΕΚ και κατ' επέκταση της κυβερνητικής επιλογής για να ενισχύσουμε την επαγγελματική εκπαίδευση. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία οι νέοι από 18 έως 20 ετών που επέλεξαν να εγγραφούν φέτος στα δημόσια ΙΕΚ έφτασαν τους 12.078, από 6.715 πέρσι. Αποδεικνύεται έτσι ότι οι απόφοιτοι Λυκείου στρέφονται στην επαγγελματική κατάρτιση και εμπιστεύονται τις σύγχρονες ειδικότητες, τις σύγχρονες δομές των δημόσιων Ινστιτούτων. Αποκτούν γνώσεις που οδηγούν σε γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και παίρνουν το μέλλον στα χέρια τους. Η Κυβέρνησή μας προσφέρει αυτές τις δυνατότητες και τις επιλογές στους νέους ώστε αυτοί να φτιάξουν τη ζωή τους σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες που οι ίδιοι έχουν.

Η δεύτερη επισήμανση αφορά τις εμμονές μίας Ελλάδας που πασχίζουμε να αφήνουμε πίσω μας. Μίας Ελλάδας που αρνείται να αντιληφθεί την ανάγκη να προσαρμοστεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Αναφέρομαι στα «φασόν» κείμενα, με τα οποία συνδικαλιστικές ηγεσίες προσπαθούν να «ακυρώσουν στην πράξη» την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Υπογραμμίζεται κατ' αρχήν ότι οποιαδήποτε υιοθέτηση τέτοιων κειμένων δεν συνιστά εφαρμογή της αξιολόγησης, αλλά παραβίαση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και προφανώς δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή. Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει το Νόμο. Και ο Νόμος δεν επιτρέπει κουτοπονηριές, οι οποίες εκτός από παράνομες είναι και ανάξιες του εκπαιδευτικού λειτουργήματος. Καλούμε, λοιπόν, τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να ξανασκεφτούν, να συστρατευτούν στην προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας εκπαίδευσης, κρίκος της οποίας είναι και η αξιολόγηση. Ήδη πάνω από 8.300 σχολεία, δηλαδή το 60% επί του συνόλου των σχολικών μονάδων, έχουν προχωρήσει στην πρώτη φάση της αξιολόγησης.

Η τρίτη επισήμανση αφορά στην κάλυψη των κενών που παρουσιάστηκαν εξαιτίας του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων, αλλά και του μεγάλου αριθμού αδειών τις οποίες δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί. Συγκεκριμένα όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά είχαμε περίπου 1.000 άδειες, ενώ σήμερα είναι περισσότερες από 3.000. Πρόκειται για άδειες που ζητούν οι εκπαιδευτικοί λόγω μητρότητας, ασθενειών, αναρρωτικές άδειες, τις οποίες ασφαλώς και δικαιούνται και οφείλουμε να τις αναπληρώσουμε έτσι ώστε να θωρακίσουμε το εκπαιδευτικό σύστημα και να εξασφαλίσουμε την πλήρη λειτουργία του».

Μάλιστα ο κ. Οικονόμου τόνισε πως «στις πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών που ξεκίνησαν τον Αύγουστο, καλύφθηκαν σχεδόν όλες οι τότε ανάγκες. Ωστόσο, πρόκειται για μία δυναμική κατάσταση, καθώς καθημερινά προκύπτουν νέες. Η κάλυψη των αναγκών αντιμετωπίζεται με πρόσληψη αναπληρωτών, ενώ γίνεται φέτος και προσπάθεια για βελτίωση της διαχείρισης του προσωπικού σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις για 5.500 πρόσθετους εκπαιδευτικούς. Για να καλυφθούν οι ανάγκες που έχουν προκύψει ξεκίνησε ήδη από την περασμένη Παρασκευή η διαδικασία για την άμεση πρόσληψη 2.512 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου».

Οι παρελάσεις θα γίνουν κανονικά, με εξαίρεση του Νομούς όπου η Περιφέρεια αποφάσισε να μην γίνουν

Όσον αφορά τις παρελάσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «όπως έχει ήδη διευκρινιστεί, οι παρελάσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα γίνουν κανονικά, με εξαίρεση εκείνους τους Νομούς όπου η Περιφέρεια αποφάσισε να μην γίνουν. Η προγραμματισμένη για αύριο μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη δεν θα πραγματοποιηθεί αφού για την ημέρα αυτή έχει κηρυχθεί -με απόφαση του Πρωθυπουργού- εθνικό πένθος, καθώς θα γίνει η κηδεία της Φώφης Γεννηματά».



Και τόνισε: «Θέλω να επισημάνω και να παροτρύνω όλους όσοι προσέλθουν για την παρακολουθήσουν τις παρελάσεις να ακολουθήσουν τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, να φορούν μάσκα, καθώς αυτό επιβάλλεται ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους όταν επικρατούν συνθήκες συγχρωτισμού. Για όσους παρελάσουν η χρήση μάσκας δεν θα είναι υποχρεωτική, αφού θα είναι στοιχισμένοι. Θα πρέπει ωστόσο και αυτοί, πριν και μετά την παρέλαση, να φορούν τις μάσκες τους.

Σημειώνεται επίσης ότι στη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη θα μετέχουν εφέτος μόνο στρατιωτικά τμήματα».

Πολύ καλύτερη η εικόνα στο κέντρο της Αθήνας με τον «πράσινο» δακτύλιο

Πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στον «πράσινο» δακτύλιο επισημαίνοντας: «Η εφαρμογή του «πράσινου» δακτυλίου που ξεκίνησε χθες φαίνεται να δημιουργεί μια εικόνα πολύ καλύτερη στο κέντρο της Αθήνας σε σχέση με αυτή που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Προφανώς το πρόβλημα περιορίζεται, αλλά δεν εξαλείφεται τελείως και στους δρόμους γύρω από το δακτύλιο τις πρώτες ημέρες είναι απολύτως φυσιολογικό να παρατηρείται αυξημένη κίνηση. Ταυτόχρονα -όπως ήταν αναμενομένο- αυξημένη είναι η πίεση και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε συγκεκριμένες δράσεις όπως:

Η πύκνωση των δρομολογίων, καθώς και του αριθμού των διαθέσιμων οχημάτων κατά την πρωινή ώρα αιχμής σε 1.320.

Η ενίσχυση κατά 50% στις λεωφορειακές γραμμές κορμού που διέρχονται από το Κέντρο.

Η αύξηση του αριθμού των δρομολογίων, κάτι που έγινε εφικτό λόγω αυξημένου αριθμού λεωφορείων.

Η ενίσχυση των λεωφορειακών γραμμών στις οποίες - κατά τις προηγούμενες ημέρες- είχαν σημειωθεί θέματα συνωστισμού.

Η μείωση των χρονοαποστάσεων στις γραμμές κορμού σε 5 λεπτά.

Η χρονοαπόσταση στη Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) έχει πέσει στα 7 λεπτά (από 9 λεπτά που ήταν τον Ιούλιο 2019). Στη Γραμμή 2 (μετρό) -παρά τα προβλήματα που έχουν προκύψει από βανδαλισμούς συρμών- έχει πέσει στα 4,5 λεπτά (από 7λεπτά το 2019), και στη Γραμμή 3 (μετρό) η χρονοαπόσταση είναι στα 5 λεπτά (από 7 το 2019). Και η προσπάθεια για ακόμη μικρότερους χρόνους και καλύτερη οργάνωση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς προφανώς και συνεχίζεται».

Ασφαλείς δεκαοχτώ Αφγανοί που είχαν συνεργαστεί με τις ελληνικές ΕΔ

Και ο κ. Οικονόμου προτού δεχθεί ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες, ανέφερε πως «απεγκλωβίστηκαν και είναι ασφαλείς δεκαοκτώ Αφγανοί ελληνικού ενδιαφέροντος, άνθρωποι που είχαν συνεργαστεί με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά την παρουσία τους στο Αφγανιστάν. Με τον τρόπο αυτό η χώρα μας στέλνει ένα ηχηρό διεθνές μήνυμα ότι πολιτεύεται με αρχές και αξίες και ανταποκρίνεται πάντοτε στις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους φίλους της. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στην Ελλάδα και τα αρμόδια Υπουργεία έχουν ήδη μεριμνήσει για αυτούς».

Κάνω έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί να σπεύσουν να το κάνουν

«Ισχύει το πλαίσιο μέτρων που έχουμε ανακοινώσει. Ένα πλαίσιο μέτρων που σε διάφορες δραστηριότητες διαφοροποιεί την αντιμετώπιση εμβολιασμένων με ανεμβολίαστους. Πάνω από όλα θέλω να κάνω μια έκκληση σε όλους τους συμπολίτες μας που δεν έχουν εμβολιαστεί να σπεύσουν να κάνουν το εμβόλιο» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα. «Η εικόνα που έχουμε από τις ΜΕΘ, η εικόνα που έχουμε από τους ανθρώπους που διασωληνώνονται και κινδυνεύουν περισσότερο είναι μια εικόνα που επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε πει σε όλους τους τόνους. Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε στα χέρια μας για να προστατευθούμε απέναντι στην νόσο και από το να νοσήσουμε βαριά. Όπου έχουμε πολλά περιστατικά, πολλές νοσηλείες, πολλές εισαγωγές σε ΜΕΘ αυτά είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα με το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού. Πρέπει λοιπόν όλοι να σπεύσουμε να εμβολιαστούμε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να προστατευθούμε απέναντι στην ασθένεια» πρόσθεσε.



Επίσης υπογράμμισε ότι όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα, γίνονται μέσα στα πλαίσια που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, κατόπιν εισήγησης των ειδικών. «Το πλαίσιο είναι πολύ συγκεκριμένο: σε εξωτερικούς χώρους φοράμε μάσκες, κρατάμε αποστάσεις όπου επικρατεί συνωστισμός, και τα αρμόδια όργανα της πολιτείας είναι εντεταλμένα ώστε να τηρούνται οι διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κορονοϊός δεν έχει φύγει, είναι εδώ. Από την άλλη πλευρά 72% των ενήλικων είναι εμβολιασμένοι, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της. Πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να εμβολιαστούμε όλο και περισσότεροι και βεβαίως να τηρούμε τα μέτρα» είπε.





Για τα γεγονότα στο Πέραμα επισήμανε ότι έχουν περάσει στην αρμοδιότητα της δικαιοσύνης καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η δικαστική τους διερεύνηση. «Ταυτόχρονα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε από τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ την επιχειρησιακή αξιολόγηση όλου του χειρισμού αυτής της υπόθεσης με ό,τι αυτό συμπεριλαμβάνει και μάλιστα μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα 5 ημερών. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη ο πειθαρχικός έλεγχος» ανέφερε και πρόσθεσε «θα έλεγα σε όλους να έχουμε εμπιστοσύνη στα συντεταγμένα όργανα της ελληνικής πολιτείας, ψυχραιμία και καταλλαγή και να περιμένουμε τα συμπεράσματα αυτών των τριών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη».



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις αιτιάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυβέρνηση κόβει 900 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό για την υγεία αφού σημείωσε ότι ήταν μια έκτακτη ενίσχυση στον προϋπολογισμό της υγείας την περίοδο της πανδημίας, πρόσθεσε «βεβαίως όλα αυτά είναι γνωστά και σκόπιμα συνεπώς τα επικαλούνται διαστρεβλώνοντας την αλήθεια και την πραγματικότητα. Αν υπάρξουν περαιτέρω ανάγκες για έκτακτη ενίσχυση του ΕΣΥ προφανώς και θα γίνει και στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Να θυμίσω σε όσους επικαλούνται στρεβλά στοιχεία για να θολώσουν την εικόνα ότι η κυβέρνηση αυτή παρέλαβε ένα ΕΣΥ με εντατικές περίπου 300 και τις τριπλασίασε, πολλαπλασίασε τους ανθρώπους που εργάζονται στο ΕΣΥ, διαχειρίστηκε την πρώτη φάση της πανδημίας με ένα ΕΣΥ απολύτως ανέτοιμο να αναμετρηθεί με ένα τέτοιο τεράστιο πρόβλημα και θωράκισε με δομές και ανθρώπινο δυναμικό και συνεχίζει να το κάνει το ΕΣΥ».

Τέλος αναφερόμενος στην επίσκεψη της κ. Μέρκελ είπε ότι γίνεται μέσα σε ένα κλίμα αποχαιρετισμού της καγκελαρίου από την πολιτική ζωή της Γερμανίας και της Ευρώπης. «Σίγουρα η κ. Μέρκελ θα συναντήσει μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από αυτή που είχε γνωρίσει στο παρελθόν. Θα έχουν την ευκαιρία με τον πρωθυπουργό να συζητήσουν όλες αυτές τις χαρακτηριστικές στιγμές της τελευταίας περιόδου που ζήσαμε και που η κ. Μέρκελ ως καγκελάριος πρωταγωνίστησε» είπε.

Τζανακόπουλος: Να σταματήσει η επιχείρηση συγκάλυψης

«Να σταματήσουν άμεσα οι παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να σταματήσει άμεσα αυτή η επιχείρηση συγκάλυψης, ψεύδους, συκοφαντίας, ρατσιστικού λόγου, που έχει κινητοποιηθεί από έναν ολόκληρο μηχανισμό και να αφήσουμε την αλήθεια να λάμψει ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη», ανέφερε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Δημήτρης Τζανακόπουλος κατά την επίσκεψη κλιμακίου του κόμματος στον Ασπρόπυργο και στην οικογένεια του νεκρού από πυρά αστυνομικών, Νίκου Σαμπάνη.

«Οι εικόνες που αντικρίζουμε εδώ στον καταυλισμό, είναι εικόνες αποκλεισμού, είναι εικόνες ακραίας φτώχειας και αναδεικνύουν με τον πιο σαφή τρόπο την εγκατάλειψη του κράτους απέναντι στους Ρομά», σημειώνει ο Δ. Τζανακόπουλος. Καλεί, τέλος, την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της «απέναντι στην οικογένεια του Νίκου Σαμπάνη, απέναντι στα παιδιά του, απέναντι στη γυναίκα του, έτσι ώστε αυτό να είναι μια ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης και μεταμέλειας, κρατικής μεταμέλειας, γι’ αυτό το απαράδεκτο περιστατικό».

Στο κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία συμμετείχαν ο τομεάρχης Προτασίας του Πολίτη της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Σπίρτζης, η αναπλ. τομεάρχης για θέματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Πάνος Λάμπρου, ο συντονιστής του τμήματος Αναπηρικής Πολιτικής Αντώνης Ρέλλας, ο βουλευτής Δυτικής Αττικής Γιώργος Τσίπρας, αντιπροσωπεία του Τομέα Δικαιωμάτων, της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και η Νομαρχιακή Επιτροπή Δυτικής Αττικής.

