Κοκαϊνη: Αστυνομικοί - “ντελιβεράδες” πήγαν το δέμα στον έμπορο

Με άδεια από τον Εισαγγελέα στήθηκε η αστυνομική επιχείρηση για την σύλληψη του άνδρα, που παρέλαβε δέμα με κοκαΐνη

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν αλλοδαπό που περίμενε την παραλαβή δέματος με κοκαΐνη από την Γαλλία.

Το δέμα έφτασε στο «Ελ. Βενιζέλος», όπου οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι είχε ναρκωτικά. Ζήτησαν την άδεια Εισαγγελέα και έκαναν τους διανομείς.

Στο πρώτο ραντεβού ο παραλήπτης δεν έφτασε, πήγε όμως στο δεύτερο και εκεί συνελήφθη.

Το πακέτο περιείχε 415 γραμμάρια κοκαΐνης.



Τα καρτέλ βλέποντας ότι λόγω κορονοϊού δεν γίνονται απευθείας πτήσεις από Λατινική Αμερική στην Ελλάδα και προκειμένου να αποφύγουν την πιθανότητα να συλληφθεί ο διακινητής σε ενδιάμεσο σταθμό επιλέγουν να στέλνουν την κοκαΐνη με δέματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται «Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 22-10-2021 στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 24χρονος αλλοδαπός, για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εισαγωγή, με αποστολή ταχυδρομικού δέματος, ποσότητας ναρκωτικών ουσιών στη Χώρα μας, εντοπίσθηκε το ύποπτο δέμα, προερχόμενο από την Γαλλική Γουιάνα.

Εντός του δέματος είχαν τοποθετηθεί 3 αυτοσχέδιες συσκευασίες, με περιεχόμενο κοκαΐνη, συνολικού βάρους -415- γραμμαρίων.

Ο 24χρονος συνελήφθη τη στιγμή που παραλάμβανε το ανωτέρω δέμα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών συνεργών του συνεχίζεται».΄

