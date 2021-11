Αθλητικά

Halloween: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους γιους του (εικόνες)

Εμπνευσμένες από τον “Μάγο του Οζ” οι μεταμφιέσεις του Giannis και των παιδιών του.

Τρεις φωτογραφίες μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του, ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA, Γιάννης Αντετοκούνμπο, δείχνοντας πώς επέλεξε ο ίδιος και η οικογένειά του να γιορτάσει το φετινό “Halloween”.

Όπως μπορείτε να δείτε, οι μεταμφιέσεις τους ήταν εμπνευσμένες από το παραμύθι “Ο Μάγος του Οζ”.

Οι δύο γιοι του Γιάννη Αντετοκούνμπο φαίνεται να απολαμβάνουν τις στολές τους και ποζάρουν ως μελλοντικοί σταρ.

