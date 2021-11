Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Συναγερμός” μετά το “μαύρο” ρεκόρ κρουσμάτων

Σύσκεψη στο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό. Ποια μέτρα εξετάζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πρόβλεψη για 10.000 κρούσματα την ημέρα.



Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, μετά την ανησυχητική έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού και τις δυσοίωνες προβλέψεις των λοιμωξιολόγων. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους, ενώ εξετάζονται αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των μεικτών χώρων στην εστίαση.

Υπό τα άκρως ανησυχητικά δεδομένα, επιστήμονες και κυβέρνηση συζητούν εκ νέου τους τρόπους αναχαίτισης του επιδημικού κύματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη για το θέμα της πανδημίας υπό τον Πρωθυπουργό και αύριο η επιδημιολογική εικόνα και τα πιθανά μέτρα για τη βελτίωσή της θα συζητηθούν στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Στην κυβέρνηση και την επιτροπή των ειδικών έχει σημάνει συναγερμός, καθώς την Δευτέρα καταγράφηκε ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχά της πανδημίας.

Το τέταρτο κύμα καλπάζει και το τελευταίο διάστημα σημειώνεται κατακόρυφη αύξηση όχι μόνο στον αριθμό των κρουσμάτων αλλά και στον αριθμό των διασωληνωμένων και των θανάτων, ενώ οι προβλέψεις των επιστημόνων είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξες.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι για νέα μέτρα , επικεντρώνονται στους ανεμβολίαστους. Εξετάζεται , οι εξωτερικοί μεικτοί χώροι διασκέδασης να έχουν μόνο στέγαστρο και όχι πλαϊνά προστατευτικά, που χρησιμοποιούνται για την προστασία από το κρύο, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να απαγορευθεί και η μουσική στους εξωτερικούς χώρους.

Επίσης δεν αποκλείεται να απαιτούνται δυο rapid test την εβδομάδα σε όλους τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, ακόμα και τρία για εκείνους που δουλεύουν στην εστίαση και την ψυχαγωγία

Εν τω μεταξύ, συνεδριάζει σήμερα η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών με αντικείμενο την χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά της Covid-19, στους κάτω των 50 ετών και αφού έχουν κλείσει 6 μήνες από την δεύτερη δόση.

«Καμπανάκι» για την έκρηξη κρουσμάτων και την πιθανότητα μεγαλύτερης αύξησης τις επόμενες μέρες έκρουσαν, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης και ο καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, Νίκος Τζανάκης, ενώ υπογράμμισαν εκ νέου την σημασία του εμβολιασμού προκειμένου να μπει «φρένο» στην διασπορά της πανδημίας.

«Αν συνεχίσει αυτή κατάσταση χωρίς να ληφθούν κάποια μέτρα, τα κρούσματα θα εκτιναχθούν και θα φτάσουν σε πολύ μεγάλα επίπεδα. Μπορεί να χτυπήσουν και τις 10.000» δήλωσε, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης.

Την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αναχαίτιση του νέου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού, τόνισε ο καθηγητής Αιματολογίας του πανεπιστημίου της Σορβόννης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, λέγοντας ότι «πρέπει να γίνει lockdown γρήγορα, υποχρεωτικός εμβολιασμός τουλάχιστον στο δημόσιο για να χαλαρώσει η κοινωνία και να λειτουργήσουμε καλά μετά από δύο μήνες».

