Life

Καφετζόπουλος σε αρνητές: Που πάτε ρε πτυχιούχοι; Ρε άριστο-τενεκέδες;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος ξεσπά με αφορμή τις επιθέσεις κατά των επιστημόνων. Η ανάρτησή του.

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος παίρνει δημόσια θέση υπέρ των γιατρών για τις επιθέσεις που δέχονται και επιτίθεται κατά εκείνων που αμφισβητούν τα λεγόμενά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Στην μακροσκελή ανάρτησή του ο γνωστός ηθοποιός διερωτάται: «Που πάτε ρε πτυχιούχοι; Ρε άριστο-τενεκέδες;», ενώ σε άλλο σημείο της ανάρτησής του χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως «φαρ-ουεστ» που «κάνει κουμάντο ο Μητροπολίτης και ο τοπικός Αστυνόμος».

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Το ξέραμε

Ηταν θέμα χρόνου να θρηνήσουμε θύματα

Γιατροί-τσαμπουκάδες (διαβόητοι στην πιάτσα ως ι-Τς) αλωνίζουν, τρομοκρατούν, αγγίζουν κόρες ταβερνιάρηδων, απειλούν με ενέσεις, χειρουργεία και δακτυλοσκοπήσεις σε ακατονόμαστες οπές των ιερών και απαραβίαστων σωμάτων μας

Ιδιαίτερα επικίνδυνοι θεωρούνται αυτοι που κρύβονται πίσω απο παραπλανητικές ειδικότητες με δήθεν αθώα ονόματα: ωρυλάδες, ορθοπεδικοί (ποιος είσαι ‘συ που θα μας υποδείξεις το «ορθο» ρε καραγκιοζη;), καρδιολόγοι-δήμιοι, ογκολόγοι (ξερω εναν που πίνει διπλό ελληνικο ναι-και-οχι…!). Ιδιαίτερα ύπουλοι θεωρούνται οι μικροβιολόγοι – το λεει και τ’ όνομα – που έχουν γεμίσει τον κόσμο παθογόνα απ τα εργαστήρια τους.

Τωρα ομως έκαναν μεγάλο το λάθος!

Αποθρασυμένοι απο τη χούντα που κυβερνά τον πλανήτη, τα έβαλαν με το Ελληνικό Φαρ-Ουέστ…!

Που πάτε ρε πτυχιούχοι; Ρε άριστο-τενεκέδες;

Εδω στο φαρ-ουέστ κανει κουμάντο ο Μητροπολίτης και ο τοπικός Αστυνόμος

Εδω είμαστε κράτος

Πουτ@να όλα!!! Ολα!!!

[στη φωτογραφια – που τη ανεβάζω με κίνδυνο ζωής μου – ο διαβόητος Κάπο, γνωστός με το παρατσούκλι «ο Ψάλτης», τραγουδάει σε εθνικό δίκτυο παραπλανητικά απολυτίκια με φόντο τη σημαία του ξαποδώ».

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: η απολογία του δολοφόνου (βίντεο)

Η Κέλλυ Μπουρδάρα τιμήθηκε από το ΕΚΠΑ (βίντεο)

Κορονοϊός - Γκάγκα: Πεθαίνουν νέοι ασθενείς και έγκυες που πρέπει να εμβολιαστούν