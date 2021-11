Life

“Το Πρωινό” – Σαντικάι: Με την Λάουρα Νάργες μένουμε μαζί (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το παρελθόν που ερμήνευε εκκλησιαστικούς ύμνους και την σχέση του με την Λάουρα Νάργες.



Για τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο τους εκκλησιαστικούς ύμνους που ερμήνευσε στο παρελθόν αλλά και για την σχέση του με την Λάουρα Νάργες μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Χρήστος Σαντικάι.

Μιλώντας για την εποχή που μικρή ηλικία ερμήνευε εκκλησιαστικούς ύμνους, ο Χρήστος Σαντικάι, είπε ότι τότε παρά το γεγονός ότι είχε γίνει πολύ γνωστός, δεν έβγαλε χρήματα, άλλα όπως είπε δεν το έκανε γι’ αυτό. Τώρα όπως είπε προσπαθεί να κάνει και κάτι άλλο στην καριέρα του.

Μιλώντας για την σχέση του με την Λάουρα Νάργες, είπε ότι είναι ζευγάρι τους τελευταίους 4 μήνες, αλλά όπως είπε γνωρίζονται πολλά χρόνια.

Αποκάλυψε ότι ο ίδιος έκανε την πρώτη κίνηση, είπε πως μένουν μαζί και τόνισε ότι το βλέπει σοβαρά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενώπιος Ενωπίω – Γιώργος Παπανδρέου: “Λεφτά υπάρχουν” και σήμερα

Πλεύρης για τρίτη δόση εμβολίου: εξετάζεται να είναι υποχρεωτική για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Φθιώτιδα: Απατεώνας έκλεψε ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΗ