Life

“Το Πρωινό” - Χαρμαντά: Με τον Τζέραρντ Μπάτλερ δεν είμαστε πια μαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σχέση της με τον διάσημο ηθοποιό του Χόλιγουντ, ο λόγος που χώρισαν και η καριέρα της στο εξωτερικό.



Για την καριέρα της στο εξωτερικό, την σχέση της με τον Τζέραρντ Μπάτλερ και τον χωρισμό τους, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Σοφία Χαρμαντά.

Όπως είπε λόγω κορονοϊού αποκλείστηκε στην Ελλάδα για αρκετό διάστημα και πλέον μετακόμισε και μένει μόνιμα στο Λονδίνο. Για την δουλειά της ανέφερε ότι εργάζεται περισσότερο ως φωτομοντέλο, ενώ αποκάλυψε ότι το εισόδημα σε αυτή την δουλειά.

«Μπορεί τον ένα μήνα να βγάλεις 20.000 από μια καμπάνια και τον άλλο μήνα να βγάλεις 5.000» είπε. «Εκατομμύρια τώρα βγάζουν μόνο τα τοπ μόντελ που είναι πολύ γνωστά», σημείωσε ακόμα η Σοφία Χαρμαντά.

Μιλώντας για τον Τζέραρντ Μπάτλερ είπε ότι έχουν χωρίσει πλέον και ότι ήταν μαζί 1,5 χρόνο. Όπως είπε γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στα Όσκαρ, υπήρχε έλξη από την αρχή, ενώ ανέφερε ότι είχαν και κοινούς φίλους.

Αποκάλυψε ότι είχε δικό της διαμέρισμα στο Λος Άντζελες αλλά συγκατοικούσαν με Τζέραρντ Μπάτλερ. Είχαμε μια νορμάλ σχέση, ήταν πολύ απλός, είπε, ενώ μιλώντας για τον χωρισμό τους σημείωσε ότι λόγω απόστασης η σχέση δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

«Έχουμε μια επικοινωνία, αλλά δεν μπορεί να έχουμε σχέση έτσι» ανέφερε η Σοφία Χαρμαντά και πρόσθεσε: «Τον αγαπώ πολύ ως άνθρωπο. Θέλω να είναι καλά».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μουρίνιο έξαλλος με τον Παπαπέτρου

Κορονοϊός – εμβολιασμός: άνοιξε η πλατφόρμα για την τρίτη δόση όλων των ενηλίκων

Γαλλία: Τρένο παρέσυρε μετανάστες