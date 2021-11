Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του κορονοϊού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.



Μεγάλωσε κι άλλο η “μαύρη λίστα” των θανάτων από επιπλοκές κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα, παραμένει σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Παρασκευή 6.909 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 11 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Στην Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, εντοπίστηκαν το τελευταίο 24ωρο 1.519 νέα κρούσματα και στην Θεσσαλονίκη 1.124.

Η Λάρισα εξακολουθεί να βρίσκεται στο "κόκκινο" με 470 νέα κρούσματα, ενώ οι περιφερειακές ενότητες με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είναι αλφαβητικά οι:

Αιτωλοακαρνανίας

Αχαΐας

Έβρου

Ημαθίας

Ιωαννίνων

Κοζάνης

Μαγνησίας

Πέλλας

Σερρών

Τρικάλων

Φθιώτιδας

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

