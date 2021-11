Πολιτική

ΚΙΝΑΛ - Ανδρουλάκης: όχι σε συγκυβέρνηση με κάθε τίμημα

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής για το εκλογικό ποσοστό που θα αποτελέσει βάση συζήτησης για όποια συνεργασία, τους άλλους υποψήφιους, καθώς και για το σχέδιο του για την παράταξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν ο υποψήφιος Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως είπε ο νυν ευρωβουλευτής του ΚΙΝΑΛ, «εγώ δεν συζητάω για εκλογικό πρόγραμμα που μπορεί να εφαρμοστεί, δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο σήμερα, ούτε κοιτάζω προς την ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμένα με νοιάζει η παράταξη μας να ενισχυθεί».

«Αν στις 5 Δεκέμβρη οι προοδευτικοί πολίτες μου δώσουν την δυνατότητα να ενώσω το κόμμα και να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο αξιοπιστίας στον προοδευτικό χώρο, θα ανατραπεί ο συσχετισμός της ισορροπίας ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

Όπως σημείωσε, αναφερόμενος στα σενάρια περί προοδευτικής διακυβέρνησης και μετεκλογικής συνεργασίας, «αν ο ελληνικός λαός δεν τιμήσει την προσπάθεια που κάνουμε, δεν χρειάζεται με οποιοδήποε τίμημα να είμαστε στην Κυβέρνηση. Μπορούμε να μείνουμε στην αντιπολίτευση. Ο λαός ψηφίζει και κρίνει. Αν έχουμε ένα ισχυρό ποσοστό μπορούμε να συζητήσουμε προγραμματικά με άλλο κόμμα για κυβέρνηση συνεργασίας. Δεν υπάρχει άρνηση για συνεργασία. Θεωρώ ότι ένα καλό διψήφιο ποσοστό στις εκλογές, θα δείξει ότι ο ελληνικός λαός μας δίνει μια νέα προοπτική και αυτό θα αποτελεί βάση για συζήτηση για συνεργασία».

Επεσήμανε δε πως το εκλογικό αποτέλεσμα θα κρίνει τις όποιες εξελίξεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «πρώτα ψηφίζει ο ελληνικός λαός και διαμορφώνει τους συσχετισμούς. Το 2012 μας θεωρούσαν σίγουρα δεύτερο κόμμα και δεν είμασταν, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα μικρό κόμμα και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουμε διπλές εκλογές και εμείς ευελπιστούμε στο καλύτερο».

«Ποιο πρόσωπο από τα έξι που διεκδικούν την ηγεσία μπορεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα, αυτό είναι το ζητούμενο. Στον ίδιο χώρο κινούμαστε, δεν υπάρχουν μεγάλες ιδεολογικές διαφορές», είπε ο κ. Ανδρουλάκης, προσθέτοντας πως «σε όποια χώρα της Ευρώπης υλοποιήθηκε σοσιαλδημοκρατικό σχέδιο, υπήρξε άμβλυνση των ανισοτήτων, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρξε τέτοιο πρόγραμμα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης, σε αντίθεση με ότι γίνεται σε άλλες χώρες, όπως η Πορτογαλία, που οι πόροι του αξιοποιούνται υπέρ των πολλών, εδώ οι πόροι κατευθύνονται σε λίγους».

«Έχει μεγάλη αξία αυτή η προσπάθεια, ο ελληνικός λαός δεν εμπιστεύεται τα σημερινά κόμματα, εγώ ευελπιστώ σε ένα κόμμα από κάτω προς τα πάνω», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι θεωρεί πως είναι ο καταλληλότερος για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, γι΄ αυτό άλλωστε έθεσε και υποψηφιότητα, υπογραμμίζοντας ότι έχει εκλεγεί ευρωβουλευτής με σχεδόν διακόσιες χιλιάδες ψήφους.

