Τουρκία: Σύλληψη υπόπτου για τη δολοφονία του Πρόεδρου της Αϊτής

Η σύλληψη ανακοινώθηκε από τον Υπουργό Εσωτερικών της Αϊτής, χωρίς όμως να υπάρχει σχολιασμός από την Άγκυρα μέχρι στιγμής.

Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν έναν άνδρα, ο οποίος θεωρείται ύποπτος "έντονου ενδιαφέροντος" σχετικά με την δολοφονία τον Ιούλιο του προέδρου της Αϊτής Ζοβενέλ Μοΐζ, ανακοίνωσε αργά χθες το βράδυ ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Κλοντ Ζοζέφ.

Ο 53χρονος Μοΐζ, ένας πρώην επιχειρηματίας ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της χώρας το 2017, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε μέσα στην προεδρική κατοικία, ενώ η σύζυγός του τραυματίστηκε από την επίθεση.

Ως βασικοί ύποπτοι κρίθηκαν κολομβιανοί μισθοφόροι παρότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος κάποιου ούτε έχει καταδικαστεί κάποιος σε σχέση με την υπόθεση.

"Μόλις είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον τούρκο υπουργό, τον φίλο μου Μεβλούτ Τσαβούσογλου, για να του εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Τουρκία για τη σύλληψη του Σαμίρ Χαντάλ, ενός από τα πρόσωπα έντονου ενδιαφέροντος στην έρευνα για τη δολοφονία του προέδρου", έγραψε ο Ζοζέφ στο Twitter.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα ότι ο Χαντάλ, ο οποίος καταζητούνταν από την Ίντερπολ, συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης από τις αρχές σε πτήση από τις ΗΠΑ με ενδιάμεσο σταθμό την Τουρκία και προορισμό την Ιορδανία.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το ζήτημα.

