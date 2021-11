Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμοί: η πιθανή τέταρτη δόση και το “lockdown” των ανεμβολίαστων

Τι λένε Ψαλτοπούλου και Μανωλόπουλος στον ΑΝΤ1 για το ενδεχόμενο να χρειαστεί τέταρτη δόση εμβολίου κατά του κορονοϊού και για τους ευάλωτους μη εμβολιασμένους.

«Πολλοί λίγοι μπορούν να εξαιρεθούν, μέσω πιστοποιημένων ιατρικών εγγράφων, από τον εμβολιασμό έναντι του κορονοϊού. Τα μέτρα που παίρνουμε εμείς, τα παίρνει όλη η Ευρώπη. Έχουμε πολλά κρούσματα και δη σε άτομα άνω των 60 ετών, που είναι τα άτομα με περισσότερο πεσμένα αντισώματα» είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου.

Όπως είπε η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, «το lockdown αποτελεί πολιτική απόφαση. Το lockdown μας δίνει χρόνο, δεδομένου ότι ο εμβολιασμός απαιτεί 20 ημέρες με έναν μήνα για να προσφέρει ανοσία. Τα μέτρα αυτά που λαμβάνονται από την Δευτέρα είναι ένα άτυπο lockdown των ανεμβολίαστων».

Όπως σημείωσε ο Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, «τώρα έχουμε 6,5 εκ. εμβολιασμένους. Τα εμβόλια προσφέρουν μια κάλυψη γύρω στο 85%, άρα υπάρχουν εμβολιασμένοι που είναι ακάλυπτοι, όπως και εκείνοι που έχουν κάνει πριν πολλούς μήνες το εμβόλιο και έχει μειωθεί το επίπεδο ανοσίας τους. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν άμεσα την τρίτη δόση του εμβολίου για να προστατευθούν», συμπληρώνοντας πως «η καλύτερη πρόταση που άκουσα είναι μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες να εμβολιαστούν όλοι με την τρίτη δόση», τονίζοντας φυσικά και ότι οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να σπεύσουν να εμβολιαστούν.

«Αν χρειαστεί σε 6 μήνες να κάνουμε και τέταρτη δόση; Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Αλλά, αν έχουμε κάνει τρεις δόσεις με ένα εμβόλιο που μας παρέχεται και δωρεάν – και επί πληρωμή να ήταν, είναι φθηνό – τι μας πειράζει να κάνουμε και μια τέταρτη δόση, αφού μας προστατεύει;», επεσήμανε ο κ. Μανωλόπουλος.

Από την πλευρά της, η κ. Ψαλτοπούλου σημείωσε «είναι αδιευκρίνιστο εάν θα χρειαστεί τέταρτη δόση. Δεν το έχει απαντήσει αυτό η επιστήμη, αλλά για την τρίτη δόση, αυτό που είπε η Γαλλία (σημ: υποχρεωτική χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου σε άτομα άνω των 65 ετών), πρέπει να γίνει στην ΕΕ», λέγοντας πως κάτι τέτοιο είναι κομβικής σημασίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ακόμη, η καθηγήτρια επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, είπε πως «είναι άλλο τα κρούσματα και άλλο ο αριθμός των θανάτων. Ειδικά σε ηλικίες άνω των 60 ετών, οι θάνατοι θα είναι λιγότεροι, εάν ο πληθυσμός έχει εμβολιαστεί. Οι θάνατοι αφορούν κυρίως ανεμβολίαστους και άτομα τρίτης ηλικίας, για τα οποία είναι απαραίτητη η τρίτη δόση, διότι πέφτουν πιο εύκολα τα αντισώματα τους. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους μικρότερης ηλικίας ανθρώπους, που πρέπει να εμβολιαστούν για να προστατευθούν».

