Life

Παγώνη για τις απόψεις Πετράκου για τον κορονοϊό: Ο καθένας στο είδος του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς σχολιάζει στο "Πρωινό" η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ τα όσα υποστηρίζει ο Γρηγόρης Πετράκος για τον κορονοϊό και τι λέει για τη σάτιρα που έχει δεχθεί από γνωστούς καλλιτέχνες.

Η Ματίνα Παγώνη φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και έδωσε μία συνέντευξη εφ΄ όλης της ύλης.

Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ μίλησε μεταξύ άλλων στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα για τον Γρηγόρη Πετράκο και τα όσα υποστηρίζει από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και τη σάτιρα που έχει δεχθεί από γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Τάκης Ζαχαράτος και ο Μάρκος Σεφερλής.

«Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο καθένας στο είδος του. Δε μπορεί κανένας να γίνει γιατρός, εάν και προσπάθησαν πολλοί αυτή την εποχή. Αποτυγχάνεις! Περιορίζεσαι σε αυτά που ξέρεις, αποφασίζεις για τον εαυτό σου –δημοκρατία έχουμε- κάνεις τις επιλογές σου, αλλά σταματάς εκεί» είπε αρχικά η Ματίνα Παγώνη.

«Αν ήσουν γιατρός, βεβαίως και θα μπορούσες να βγεις, να πεις την άποψή σου, αλλά θα την τεκμηριώσεις επιστημονικά. Δε θα βγεις να λες πράγματα που είναι τελείως δικά σου, προσωπικά σου. Στην ιατρική προσωπικές απόψεις δεν χωράνε. Η ιατρική έχει επιστημονικά δεδομένα και σταματάς εκεί. Αλλιώς σε κοροϊδεύουν όλοι!» συνέχισε η Ματίνα Παγώνη για τον Γρηγόρη Πετράκο.

Για τη σάτιρα που έχει δεχθεί από γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Τάκης Ζαχαράτος και ο Μάρκος Σεφερλής είπε: «Εμένα μου αρέσει το χιούμορ γενικά. Μου άρεσε πάρα πολύ όταν είδα και τον Τάκη Ζαχαράτο και μετά είδα τον Μάρκο Σεφερλή. Έκανα τις παρατηρήσεις μου, πού με έκαναν καλά και πού δεν με έκαναν, έκαναν μερικές βελτιώσεις και το πέτυχαν. Μάλιστα, στον Ζαχαράτο πήγα δύο φορές», αποκάλυψε η Ματίνα Παγώνη. Τότε, λοιπόν, οι παρουσιαστές την ρώτησαν αν πήγε με τον σύζυγό της. Η απάντηση που έδωσε προκάλεσε αρκετά γέλια.

«Ο άντρας μου δεν ασχολείται με αυτά. Δεν πήγαμε μαζί στον Ζαχαράτο. Την μία φορά πήγαμε με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη», είπε η Ματίνα Παγώνη και γέλασα όλοι μαζί.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Η Τουρκία καλλιεργεί επιθετική ρητορική, δεν θα πέσουμε στην παγίδα

Καρδίτσα – εικονικοί εμβολιασμοί: Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: Η 49χρονη εικαστικός σπάει την σιωπή της μέσα από την φυλακή (βίντεο)