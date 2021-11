Πολιτική

Μητσοτάκης - Τσίπρας: “Πόλεμος” για την ακρίβεια στη Βουλή

Σύγκρουση κορυφής στη Βουλή για ακρίβεια, μνημόνια και ΔΕΗ.

Σκληρή κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, κατά το κλείσιμο των τοποθετήσεών τους στην προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση για την ακρίβεια στη Βουλή, η οποία δεξάγεται με πρωτοβουλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κια στον απόηχο των έκτακτων βοηθήματος που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τρεις κατηγοριέις πολιτων.

Ο Αλέξης Τσίπρας, στη δευτερολογία του, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είναι “αρνητής της πραγματικότητας” και ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίστηκε για να πάρει πίσω τη μείωση των συντάξεων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντά πως “μιλάτε για τα μνημόνια τα οποία αντιπαλεύατε, μου θυμίζετε την γνωστή ιστορία με τον πυρομανή, ο οποίος φωνάζει την πυροσβεστική. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια”.

Τσίπρας: "Έχω ευθύνη ως σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και ως αυριανός πρωθυπουργός να σας καταγγέλλω

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε την ανησυχία του “γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος το μόνο που θέλει να κάνει είναι η επικοινωνία, η εικόνα”. “Είναι τουλάχιστον θλιβερό να έρχεστε σε αυτά εδώ τα έδρανα και να μου κουνάτε το δάκτυλο κάνοντας αναφορά στους προϋπολογισμούς των μνημονίων το 2018, όταν ξέρατε ότι ήμασταν με το πιστόλι στον κρόταφο και όταν εσείς λέγατε ‘βάστα Σόιμπλε’ και όταν εμείς αντιστεκόμασταν στην πώληση της ΔΕΗ και στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Ναι, αναγκαστήκαμε για να κλείσουν οι αξιολογήσεις να δεσμευτούμε δήθεν ότι κάτι θα κάναμε με τις συντάξεις. Και όταν αγωνιστήκαμε και το πήραμε πίσω, μας είπατε ότι ξεπουλήσαμε την Μακεδονία για τις συντάξεις. Αλλά δεν τα ξεχνάμε αυτά, αυτοί είστε”, είπε.

Κλείνοντας την δευτερολογία του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η συζήτηση δεν θα τελειώσει εδώ, “γιατί όσο στη διακυβέρνηση του τόπου παραμένει μία κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που είναι εγκλωβισμένοι στις ιδεολογικές τους εμμονές, που είναι εγκλωβισμένοι στις αποφάσεις που έχουν πάρει και στις δεσμεύσεις τους με μεγάλα συμφέροντα, τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα στον τόπο”.

“Κύριε Μητσοτάκη εγώ δεν απειλώ κανέναν, ούτε επενδυτή ούτε υπηρεσιακό παράγοντα. Όμως έχω ευθύνη ως σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και ως αυριανός πρωθυπουργός, έχω ευθύνη όταν το δημόσιο χρήμα κατασπαταλείται, όταν αφαιρείτε εργαλεία με τα οποία θα μπορέσουμε αύριο να ξαναστήσουμε στα πόδια της αυτή την οικονομία, αυτή την κοινωνία, όπως η ΔΕΗ, όταν προχωράτε σε εξοπλιστικά που αυξάνουν το κόστος κατά 1 δισ. την επόμενη 20ετία, έχω ευθύνη να είμαι εδώ και να σας καταγγέλλω στον ελληνικό λαό που θα είναι ο τελικός μας κριτής, και κοντοζυγώνει η ώρα”, κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

Μητσοτάκης: Καταλαβαίνω πόσο επώδυνη ήταν η κωλοτούμπα του Ιουλίου του 2015

Παίρνοντας τον λόγο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης: “Κύριε Τσίπρα, όταν μιλάτε για τα μνημόνια τα οποία αντιπαλεύατε, μου θυμίζετε την γνωστή ιστορία με τον πυρομανή, ο οποίος φωνάζει την πυροσβεστική. Εσείς μας βάλατε στα μνημόνια, εσείς καταστρέψατε τις προοπτικές της οικονομίας για τέσσερα χρόνια παρέα με τον κ. Βαρουφάκη και όλα αυτά τα ωραία τα οποία κάνατε το πρώτο εξάμηνο του 2015, με την διαπραγμάτευση την υπερήφανη την οποία τόσο καλά θυμόμαστε. Καταλαβαίνω για εσάς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ πόσο επώδυνη ήταν η κωλοτούμπα του Ιουλίου του 2015, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το πλήρωσε η χώρα, πολύ ακριβά και οι τράπεζες και η μεσαία τάξη την οποία υπερφορολογήσατε για να χρηματοδοτήσετε το αχρείαστο τρίτο σας μνημόνιο”.

“Αυτά για να σας θυμίζουμε κάθε φορά που θα μας λέτε με τόσο στόμφο πως αγωνιστήκατε δήθεν να βγάλετε τη χώρα από τα μνημόνια, στην οποία τη βάλατε πιο βαθιά με τις τραγικές σας πολιτικές επιλογές”, είπε ο πρωθυπουργός.

“Είστε ένας τέως αποτυχημένος πρωθυπουργός”

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο ζήτημα της γονικής παροχής ρώτησε αν πρόκειται για 800.000 ευρώ ή έως 800.000. “Πόσες γονικές παροχές των 800.000 ευρώ έγιναν και πόσες γονικές παροχές των 200.000, των 250.000, των 100.000 για κινητή αξία; Όλοι αυτοί είναι οι πλούσιοι του 1%;” ρώτησε και προσέθεσε: “Όταν έρχεστε εδώ και αμφισβητείτε μια επιλογή την οποία αναγνωρίζει η πλειοψηφία της μεσαίας τάξης ως ανακουφιστική επιλογή, χρησιμοποιώντας το επιχείρημα του εκπροσώπου σας, ότι δήθεν αφορά μόνο τις γονικές παροχές 800.000 ευρώ, είστε απλά ψεύτης, ψεύτης. Και ψεύτης θα παραμείνετε, όταν διαστρεβλώνετε κατά τέτοιο τρόπο μια επιλογή της κυβέρνησης”.

“Αλλά βλέπετε τα παλιά χούγια δεν ξεχνιούνται και φοβάμαι ότι η αντιπολίτευση δυστυχώς δεν σας ωρίμασε πολιτικά. Και μπορεί το 2014 να είχατε τον ενθουσιασμό τού καινούργιου που έκρυβε ενδεχομένως τις όποιες αδυναμίες σας, τώρα είστε ένας τέως αποτυχημένος πρωθυπουργός, καταγεγραμμένος στη συνείδηση του ελληνικού λαού ως ένας άνθρωπος που κυβέρνησε τέσσερα χρόνια και έχασε τρεις εκλογές με 9 και 10 μονάδες διαφορά. Επομένως λίγο παραπάνω σεβασμό όταν μιλάμε και κάνουμε τέτοιες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Αν ξανακερδίσετε εκλογές θα νομιμοποιήστε να λέτε ότι δικαιωθήκατε. Προς το παρόν δεν δικαιωθήκατε, τρεις φορές στη σειρά χάσατε” τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κόντρα για τα "μνημόνια"

Σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου, την οποία ακολούθησε ανάρτηση στα social media του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρεται «μόλις ο κ. Μητσοτάκης άκουσε από τον κ. Τσίπρα ότι ως αυριανός Πρωθυπουργός έχει ευθύνη να υπερασπιστεί και να ελέγξει το δημόσιο χρήμα, την εκποίηση της ΔΕΗ και τη σκανδαλώδη υπερκοστολόγηση εξοπλιστικών προγραμμάτων, μάλλον έχασε τη ψυχραιμία του και έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε τη χώρα στα μνημόνια. Αμέσως μετά ο ίδιος άνθρωπος είχε και το θράσος να τον αποκαλέσει ψεύτη. Όσο ζορίζεται τόσο θα τα χάνει».

Ο κ. Μητσοτάκης τόλμησε να πει στην τριτολογία του «εσείς μας βάλατε στα μνημόνια»! Αντίστοιχα, πιστεύει ότι η ακρίβεια δεν πλήττει τους πολίτες και ότι η πανδημία δεν του ξέφυγε. Μας κυβερνά ένας αρνητής της πραγματικότητας, της αλήθειας, της Ιστορίας. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 22, 2021

Σε δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ως απάντηση στην ανάρτηση του Ελέξη Τσίπρα, αναφέρεται «ο κ. Τσίπρας με τις αλλοπρόσαλλες πολιτικές του και την «προοδευτική» του διακυβέρνηση αγκαλιά με τους ΑΝΕΛ και τον κ. Βαρουφάκη μας οδήγησε στο τρίτο, σκληρότερο και αχρείαστο μνημόνιο, χρεώνοντας την πατρίδα και τους πολίτες 100 δισ. ευρώ. Αυτά έκανε ως Πρωθυπουργός. Σήμερα, μιας και μιλάει για αρνητές της πραγματικότητας, είναι εκείνος που εξακολουθεί να κλείνει το μάτι στους αρνητές των εμβολίων, αφού δεν αποδοκιμάζει δημόσια τον πρώην Υπουργό του, που αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, ότι για μια ακόμη φορά ο κ. Τσίπρας αισθάνεται την ανάγκη να επανέλθει μετά από μια κοινοβουλευτική αναμέτρηση με τον Πρωθυπουργό. Ενδεχομένως, νιώθει ότι δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς στη συζήτηση. Ίσως, γιατί όσο ισχυρίζεται με έπαρση ότι είναι ο αυριανός Πρωθυπουργός, αρνείται να συνειδητοποιήσει ότι μέχρι οι πολίτες να κληθούν να αποφασίσουν ξανά, ο κ. Τσίπρας παραμένει ένας πλήρως αποτυχημένος πρώην Πρωθυπουργός».

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου προφανώς ξεχνά -σκοπίμως βέβαια-, ότι ήταν η Νέα Δημοκρατία αυτή και όχι ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης, που ψήφισε αγκαλιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, τους ΑΝΕΛ και τους λοιπούς μνημονιακούς προθύμους (ΚΙΝΑΛΛ - Ποτάμι) το 3ο μνημόνιο», απάντησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης.

Σκανδαλίδης: Ασπιρίνες τα μέτρα Μητσοτάκη για την ακρίβεια

Από το βήμα της Βουλής, ο Κώστας Σκανδαλίδης, Α' κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, χαρακτήρισε μεταβατικά, πρόσκαιρα και ελάχιστης απόδοσης τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μιλώντας στην Προ Ημερησίας διάταξης συζήτηση, ο κ. Σκανδαλίδης σημείωσε ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιούν τα μεγέθη του πληθωρισμού και της ακρίβειας κατά το δοκούν για να δικαιολογήσουν τις θέσεις τους. «Το θέμα της ακρίβειας πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινωνικούς όρους», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ καλώντας τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να σκεφτούν τις δυσκολίες που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες.

Ο Κώστας Σκανδαλίδης επέκρινε τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πώς παρουσιάζουν μόνο το μέρος της αλήθειας που τους συμφέρει, όπως ο εισαγόμενος πληθωρισμός που πράγματι ανεβάζει την ακρίβεια. «Αποκρύψατε το μέρος της αλήθειας ότι η Ελλάδα, ήταν και πριν μια ακριβή χώρα», τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης. Σημείωσε ότι τα θετικά μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός θα τα ψηφίσει το Κίνημα Αλλαγής παρότι, όπως είπε, «είναι ασπιρίνες για τη βαριά νόσο».

Κουτσούμπας: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζουν ως λύση των λαϊκών προβλημάτων την αιτία τους

«Η μεγαλύτερη πρόκληση και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι παρουσιάζουν ως λύση για τα λαϊκά προβλήματα την ίδια την αιτία, την πραγματική πηγή αυτών των προβλημάτων. Το απατηλό φάρμακο που προτείνουν και οι δύο είναι η επιστροφή στην καπιταλιστική ανάπτυξη όταν βρισκόμαστε στη φάση της κρίσης και στη συνέχεια κατά τη φάση της ασθενικής ανάκαμψης της οικονομίας, πάλι η παραπέρα ώθηση στην καπιταλιστική ανάπτυξη, ώθηση που διασφαλίζεται πάντοτε με την πολύμορφη κρατική στήριξη και τις φοροελαφρύνσεις προς το μεγάλο κεφάλαιο» τόνισε στην σημερινή ομιλία του στη Βουλή ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Χαρακτήρισε την ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς να απαλλάσσει των ευθυνών του και το ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, ως «συνένοχους για την σφαγή του λαϊκού εισοδήματος».

Βελόπουλος: Η Ελλάδα είναι η χειρότερη χώρα φορολογικά για οικογένειες

O πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην ομιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων με θέμα την ακρίβεια, αναφέρθηκε στο υψηλό κόστος της ενέργειας στη χώρα μας, ενώ καταλόγισε στην κυβέρνηση εσφαλμένους χειρισμούς στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

«Μίλησε ο πρωθυπουργός για παγκόσμια κρίση και για παγκόσμια αύξηση στο κόστος της ενέργειας. Να σας θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο είχα πει στη Βουλή να προ-αγοράσουμε πετρέλαιο. Αν το είχατε κάνει θα είχαμε κερδίσει εκατ. ευρώ. Αν αγοράζατε τότε πετρέλαιο που είχε 22 δολάρια το βαρέλι ενώ σήμερα πλησιάζει τα 72 δολάρια το βαρέλι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Ορίστε μια πρόταση σοβαρού κόμματος μέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο.

Βαρουφάκης: Η ακρίβεια, η ανέχεια και η αναξιοπρέπεια για τους πολλούς κρατάει 13 χρόνια

Η ακρίβεια, η ανέχεια, η αναξιοπρέπεια για τους πολλούς κρατάει 13 χρόνια τώρα, είπε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης ο οποίος, από το βήμα της Ολομέλειας κατηγόρησε τη ΝΔ ως κόμμα της προγραμματικής λεηλασίας και τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της προγραμματικής συνθηκολόγησης, διότι «και τα δύο κόμματα υπηρετούν την αρπαχτική μονοπωλιακή πολιτική, εν αντιθέσει με το ΜέΡΑ25 που είναι το κόμμα της προγραμματικής ρήξης, για την ανατροπή αυτής της πολιτικής που κατέστησε την Ελλάδα χρεοδουλοπαροικία».





