Κοινωνία

Κορονοϊός - Τιμόθεος: η Εκκλησία δεν μπορεί να ελέγξει όσα αποφάσισε η Πολιτεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς Συνόδου στον ΑΝΤ1, για τα rapid test, τον έλεγχο στην είσοδο των ναών και τις παραιτήσεις. Τι αναφέρει για την στάση της Εκκλησίας και τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε την Δευτέρα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος, Τιμόθεος, αναφορικά με την ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου σχετικά με τους ελέγχους όσων πιστών θα μπαίνουν στους ναούς.

Ο Σεβασμιώτατος είπε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από τους ανθρώπους κάθε ναού να γίνεται έλεγχος για το εάν υπάρχει αρνητικό rapid test από κάθε πιστό, λέγοντας πως «τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων είναι ευυπόληπτοι πολίτες και εθελοντές, οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν έλεγχο σε άλλους πολίτες». Στο ερώτημα «και πού το ξέρει η Εκκλησία αυτό;», ο κ. Τιμόθεος είπε πως υπάρχουν παραιτήσεις το τελευταίο διάστημα για αυτόν τον λόγο.

«Ο Μακαριώτατος δεν είπε ποτέ κάτι για τα rapid test, εκτός από το ότι “θα ήταν καλό να γίνονται”. Η Εκκλησία ευθύς εξ αρχής συμπαρίσταται στο έργο της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας», σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Ιεράς σηνόδου.

‘Όπως συμπλήρωσε, «η Εκκλησία κάνει έκκληση και προτρέπει και παρακαλεί τους ιερείς της και τους χριστιανούς της να κάνουν εμβόλιο και να είναι προσεκτικοί και για τους ίδιους και για τους άλλους. Τον Νοέμβριο η Εκκλησία υπέδειξε και να γίνεται ο έλεγχος, αλλά προαιρετικά. Κάνουμε έκκληση, πρόσκληση και παράκληση να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του και να προσέξει για τον εαυτό του και για τους άλλους».

«Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από την Εκκλησία, αυτό που η Πολιτεία αποφάσισε. Η Εκκλησία από την αρχή εφάρμοσε τους νόμους, έκλεισε τους ναούς και έχει κάνει ενέργειες με τις οποίες έχει διχάσει τους Χριστιανούς. Αλλά, εδώ δεν κάνουν έλεγχο σε άλλους χώρους, όπου υπάρχει συνωστισμός και δεν τηρούνται τα μέτρα... Στις εκκλησίες τηρούνται τα μέτρα προστασίας», ανέφερε ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος.

Τέλος, αρνήθηκε ότι στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη υπήρξε ιερωμένος που επέκρινε αστυνομικό που επέβλεπε την τήρηση των μέτρων, λέγοντας ωστόσο πως «έχει ασχοληθεί και η εκκλησιαστική και η ποινική δικαιοσύνη και θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Τσίπρας: “Πόλεμος” για την ακρίβεια στη Βουλή

Θεμιστοκλέους - Εμβολιασμοί: ποιοι δεν θα κάνουν τρίτη δόση

Μέτρα στήριξης σε υγειονομικούς, συνταξιούχους και ΑμΕΑ - Τα ποσά και τα κριτήρια