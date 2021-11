Κοινωνία

Κορονοϊός - Εκκλησία: δεν μπορούμε να ελέγχουμε εμείς τους πιστούς για πιστοποιητκά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεδρίασε η Ιερά Σύνοδος για τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στους ναούς.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος η οποία συνήλθε σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου.

Κατά την σημερινή Συνεδρία, εξετάστηκαν τα δεδομένα που διαμορφώνονται με τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στους χώρους λατρείας κατά την τέλεση θρησκευτικών ακολουθιών.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ότι σέβεται τις αποφάσεις του κράτους καταδικάζει τους κληρικούς με αντιμεβολιαστικά κηρύγματα, αλλά επισημαίνει ότι πρακτικά δε μπορεί να εφαρμόσει τον έλεγχο εισόδου πιστών σε ναούς με εργαστηριακό τεστ.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν της Διακρούς Ιεράς Συνόδου

Συνήλθε, σή­μερα, Δευ­τέρα 22 Νοεμβρίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 165ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προε­δρία του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Κατά την ση­με­ρινή Συ­νε­δρία η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος ε­ξέ­τασε τα δε­δο­μένα που διαμορφώνονται με τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στους χώρους λατρείας κατά την τέλεση θρησκευτικών ακολουθιών.

Μετά την Εισήγηση του Μακαριωτάτου Προέδρου και την τοποθέτηση όλων των Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών αποφάσισε ομοφώνως τα κάτωθι:

Η Δι­αρ­κής Ι­ερά Σύ­νο­δος συμπαρίσταται ολόθυμα στην μεγάλη προσπάθεια της Ελληνικής Κυβερνήσεως για την μη περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας. Υπενθυμίζει δε ότι η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή στάθηκε αρωγός της Πολιτείας στην προσπάθεια αυτή με λόγο συναινετικό και λόγο ευθύνης.

Ομοίως συμμερίζεται την μεγάλη προσπάθεια από μέρους των ιατρών και των νοσηλευτών μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και συμπαρίσταται τόσο πρακτικά, όσο και ηθικά προτρέποντας όλους να εμβολιαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ιατρικής κοινότητας, ελεύθερα και αβίαστα.

Σταθερή θέση της Εκκλησίας μας είναι ότι η επιλογή του εμβολιασμού δεν αποτελεί ζήτημα ορθής πίστεως ή ομολογίας, αλλά αντικείμενο της ιατρικής επιστήμης και πράξη ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Κάθε δε αντίθετη άποψη, ακόμα και Κληρικών, δεν εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία διοικείται και εκφράζεται επισήμως μόνο από την Ιερά Σύνοδο.

Αναφορικά προς την Κοινή Υπουργική Απόφαση 72486/19.11.2021 (Β’ 5401), σύμφωνα με την οποία οι πιστοί, όταν εισέρχονται στους Ιερούς Ναούς για να μετάσχουν σε Ιερές Ακολουθίες και να λατρεύσουν τον Αληθινό Θεό, οφείλουν να έχουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, θεωρεί ότι η συμμόρφωση των πιστών προς την Κ.Υ.Α. δεν είναι δυνατόν να ελεγθεί από το εργατικό (νεωκόροι) ή εθελοντικό προσωπικό των Ιερών Ναών, καθώς αυτό δεν έχει ούτε δυνατότητες, ούτε αρμοδιότητες φύλαξης, ούτε δημόσιες (π.χ. αστυνομικές) εξουσίες.

Παραμένει σταθερή στο υπ’ αριθμ. 4766/2205/4.11.2021 Εγκύκλιο Σημείωμά Της, με το οποίο απευθύνει και πάλι έκκληση στον ιερό Κλήρο και τον ευσεβή Λαό να τηρούν επακριβώς άπαντα τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού και προτρέπει πατρικώς για την πραγματοποίηση του υποδεδειγμένου από την ιατρική κοινότητα εμβολιασμού, ως ουσιαστικού μέτρου προστασίας κατά της πανδημίας, ιδίως κατά την τρέχουσα συγκυρία για όσους είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών, καθώς και την διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων από όσους δεν έχουν εμβολιασθεί.

Απευθύνεται στην αίσθηση ευθύνης και το φιλότιμο του ιερού Κλήρου και του πιστού Λαού και προτρέπει:

1) να παραμένουν άρρηκτα ενωμένοι υπό την σκέπη της Μητέρας Εκκλησίας με υπακοή στην Ιερά Σύνοδο και στους Σεβασμιωτάτους Ποιμενάρχες, αποφεύγοντας κάθε είδους διάσπαση και διχόνοια, την οποία επιδιώκουν «προφάσει ευσεβείας» πρόσωπα τα οποία απεργάζονται σκοπούς ξένους προς την φύση της Εκκλησίας.

2) να ακολουθούν απαρεγκλίτως τις οδηγίες των ειδικών για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού, φορώντας απαραιτήτως την μάσκα προστασίας καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον Ιερό Ναό και τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις.

3) να αναπέμπουν δεήσεις και παρακλήσεις προς τον πανοικτίρμονα Θεό να αποστρέψει, να διασκεδάσει και να απομακρύνει την νόσο του κορωνοϊού, διότι για εμάς τους Χριστιανούς ισχύει ο αληθής και αδιάψευστος λόγος του ιερού Ψαλμωδού Δαβίδ (Ψαλμ. 126,1):, «??ν μ? Κύριος φυλάξ?πόλιν, ε?ς μάτην ?γρύπνησεν ? φυλάσσων» (εάν ο ίδιος ο Κύριος δεν φυλάξει μια πόλη, μάταια αγρυπνεί ο φρουρός της).

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ειδήσεις σήμερα:

Παγώνη για τις απόψεις Πετράκου για τον κορονοϊό: Ο καθένας στο είδος του (βίντεο)

Καρδίτσα – εικονικοί εμβολιασμοί: Διώξεις σε βαθμό κακουργήματος

Πυροβολισμοί στο Χαλάνδρι: Η 49χρονη εικαστικός σπάει την σιωπή της μέσα από την φυλακή (βίντεο)