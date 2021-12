Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου: ανακοινώσεις από τον Θεμιστοκλέους

Οι αλλαγές στους κανόνες για τον χρόνο ανάμεσα στην δεύτερη και την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, αναφορικά με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για το χρόνο χορήγησης της τρίτης δόσης του εμβολίου έναντι της νόσου COVID-19.

Όπως ανακοίνωσε ο Μάριος Θεμιστοκλέους σύμφωνα με την εισήγηση της επιτροπής εμβολιασμών, η τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, θα μπορεί να γίνεται μετά τους 3 μήνες από την δεύτερη δόση και ισχύει για όλους τους πολίτες άνω των 18 ετών.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, σε περίπτωση νόσησης, η τρίτη δόση θα γίνεται τρεις μήνες μετά τη διάγνωση.

Το διάστημα των δυο μηνών για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο της Johnshon & Johnshon παραμένει το ίδιο.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού αυτήν την Κυριακή, ενώ σημείωσε ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα διορθωθούν και οι συστάσεις.

Διευκρίνισε, ακόμα, ότι κι άλλες χώρες, όπως η Αγγλία, έχουν μειώσει το χρονικό διάστημα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης δόσης και σημείωσε η Επιτροπή προχώρησε στην απόφαση με βάση τα επιστημονικά δεδομένα τα εγχώρια και άλλων χωρών.

Σε δηλώσεις του, το πρωί της Παρασκευή, ο κ. Θεμιστοκλέους είχε αποκαλύψει πως το πιθανότερο είναι να αποκτάται δικαίωμα για χορήγηση τρίτης δόσης στους τέσσερις μήνες μετά από την δεύτερη δόση του εμβολιασμού.

«Υπάρχουν τα διαθέσιμα ραντεβού έχουμε το μηχανισμό. Όταν ανοίξει η πλατφόρμα. Όσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι τέλος Αυγούστου μέχρι τα μέσα Ιανουάριου θα έχουν εμβολιαστεί, έχουμε το μηχανισμό, θα το στηρίξουμε» δήλωσε ο ΓΓ του Υπ. Υγείας, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση πως “ανοίγουν” ακόμη 60.000 ραντεβού για εμβολιασμούς, από την Κυριακή και μετά.

Λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία του ΕΟΔΥ, με τα χιλιάδες νέα κρούσματα, τον τριψήφιο αριθμό θανάτων, την αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων και τον αριθμό των νέων εισαγωγών στα νοσοκομεία της επικράτειας.

Προβληματισμό για πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα προκαλούν τα ευρήματα στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

