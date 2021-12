Τεχνολογία - Επιστήμη

Ρομπότ για πρώτη φορά σε ελληνικές σχολικές αίθουσες

Θα επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη ρομποτική και στον προγραμματισμό.

Στα ελληνικά σχολεία εισέρχονται τα ρομπότ με στόχο να εμπλουτίσουν τις μεθόδους διδασκαλίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Mobile Technology, το Pierce - Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος απέκτησε ανθρωποειδή ρομπότ από τη Mobile Technology, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας που παρέχει στους μαθητές του.

Πιο συγκεκριμένα, ενισχύθηκε με τα ρομπότ ΝΑΟ και Pepper, τα οποία προσεχώς θα είναι διαθέσιμα στους μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, στο πλαίσιο των μαθημάτων του εργαστηρίου Πληροφορικής.

Τα ρομπότ εντάχθηκαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου, καθώς λειτουργούν με μία προηγμένη και ταυτόχρονα χρηστική πλατφόρμα που επιτρέπει στους μαθητές να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη ρομποτική και στον προγραμματισμό, μέσω της βιωματικής και δημιουργικής εκμάθησης. Όπως αναφέρεται, το ρομπότ Pepper είχε την ευκαιρία να συστηθεί στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στους εργαζομένους του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιείται ετησίως για την εκκίνηση της νέας σχολικής χρονιάς.

Μέσω της εφαρμογής που ανέπτυξε η Mobile Technology, το ρομπότ παρουσίασε κάποιες από τις πολλές δυνατότητές του και συνομίλησε και με τον Πρόεδρο του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, Dr. David G. Horner.

Τα ρομπότ Pepper & NAO που η Mobile Technology προωθεί στην ελληνική αγορά χρησιμοποιούνται ευρέως ήδη από περισσότερα από 17.000 σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα παγκοσμίως. Υπογραμμίζεται ότι η Mobile Technology από το 2018 διαθέτει τα δημοφιλή διαδραστικά ρομπότ της SoftBank Robotics, ως Preferred Solution Partner του οίκου στην Ελλάδα και, επιπρόσθετα, αναπτύσσει τις απαιτούμενες εφαρμογές για την αξιοποίησή τους.

