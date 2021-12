Οικονομία

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα καταβληθεί - Πως να το υπολογίσετε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι πρέπει να κάνει ένας εργαζόμενος σε περίπτωση που δεν το πάρει

Ολοένα και πιο κοντά στο Δώρο Χριστουγέννων βρίσκονται οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, θέλοντας ένα επιπλέον στήριγμα στην προσπάθειά τους να καλύψουν τα έξοδα της εορταστικής περιόδου.

Η καταβολή του δώρου πρέπει να γίνει μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας αν η καταβολή του ποσού δεν γίνει εντός της προθεσμίας.

Η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων πραγματοποιείται μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου και υπολογίζεται με βάσει το μικτό μισθό του εργαζομένου και έχει κατοχυρωθεί με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση του 2010 και αφορά όλους τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα.

Το ποσό που καταβάλλεται έχει σχέση με το χρονικό διάστημα της σχέσης εργασίας αλλά και με το μικτό εισόδημα κάθε εργαζόμενου.

Πώς υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το Δώρο. Αυτό ισούται με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

50ευρώ σε Χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Τι ισχύει με τις ημέρες άδειας

Εκτός από την περίπτωση που ο εργαζόμενος εργαζόταν όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που αυτός απουσίαζε νόμιμα από την εργασία του (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας).

Όσον αφορά σε απουσία λόγω ασθένειας, στο διάστημα υπολογισμού του δώρου Χριστουγέννων συνυπολογίζονται τα «τριήμερα ασθενείας», δηλαδή ο χρόνος απουσίας κατά τον οποίο δεν καταβάλλεται επίδομα ασθενείας, ενώ αφαιρούνται τα διαστήματα που καταβάλλεται από τον ασφαλιστικό φορέα επίδομα ασθενείας.

Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕΠΕΑ) της ΓΣΕΕ δημιούργησε ειδική online εφαρμογή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους εργαζομένους να υπολογίσουν το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται.

Πότε καταβάλλεται

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το δώρο Χριστουγέννων υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.

Τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος αν δεν πάρει το δώρο

Αν το Δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία μπορούν και πρέπει να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας ώστε να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Αυτή διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας. Οι εργαζόμενοι ή/και τα σωματεία τους έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα και να ζητήσουν την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Χρήματα σε χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στη μηνυτήρια αναφορά θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία κατοικίας του εργοδότη, εάν αυτό είναι δυνατό, δεδομένου ότι η διαδικασία του αυτοφώρου διαρκεί έως και 48 ώρες.

Σε κάθε περίπτωση μη καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων, μέσα στην προθεσμία, οι Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε είναι υποχρεωμένοι να επεμβαίνουν άμεσα, για να διενεργήσουν ελέγχους και να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

πηγή: kepea.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: η KYA για το πιστοποιητικό νόσησης και τα νέα μέτρα

Κακοκαιρία - Εύηνος: πτώση γέφυρας του ΟΣΕ και καθίζηση στον δρόμο (εικόνες)

Κακοκαιρία - Τρίκαλα: “Φούσκωσε” επικίνδυνα ο Πηνειός