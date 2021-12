Κόσμος

Νέα Καληδονία – Γαλλία: Σαρωτικό “Όχι” στο δημοψήφισμα για ανεξαρτησία

«Οι πολίτες της Καληδονίας επέλεξαν να παραμείνουν Γάλλοι», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμα του ο Μακρόν.

Το στρατόπεδο του «όχι» στην ανεξαρτησία κατήγαγε σήμερα σαρωτική νίκη στο δημοψήφισμα αυτοδιάθεσης που διεξήχθη στη Νέα Καληδονία κερδίζοντας το 96,49% των ψήφων, έναντι μόλις 3,51% για τους υποστηρικτές του «ναι», σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα, ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τόνισε πως «η υπόσχεση ενός κοινού πεπρωμένου πρέπει να συνεχίσει να μας καθοδηγεί».

Καθώς οι υποστηρικτές της ανεξαρτησίας αποφάσισαν να μην προσέλθουν στις κάλπες, η συμμετοχή κατέρρευσε στο 43,90% (στα προηγούμενα δημοψηφίσματα το 2018 και το 2020 ήταν πάνω από 80%). Οι υποστηρικτές του «όχι», οι οποίοι φοβούνταν μια χαλάρωση των ψηφοφόρων τους ελλείψει αντιπάλου, κατάφεραν να συγκεντρώσουν 75.762 ψήφους, έναντι των 81.501 που είχαν συγκεντρώσει στο δημοψήφισμα του 2020.

«Η υπόσχεση ενός κοινού πεπρωμένου πρέπει να συνεχίσει να μας καθοδηγεί», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά τη νίκη του «όχι» στην ανεξαρτησία.

«Οι πολίτες της Καληδονίας επέλεξαν να παραμείνουν Γάλλοι. Το αποφάσισαν ελεύθερα (...) Η Νέα Καληδονία θα παραμείνει συνεπώς γαλλική», υπογράμμισε στην ομιλία του, διευκρινίζοντας πως υποδέχεται με «σεβασμό και ταπεινότητα» το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος, καθώς «το εκλογικό σώμα παρέμεινε βαθιά διαιρεμένο».

