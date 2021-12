Πολιτική

Κορονοϊός - Ίδρυμα Bertelsmann: Η Ελλάδα είναι εκπληκτικά επιτυχημένη στη διαχείριση της πανδημίας

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Πώς ανταποκρίθηκαν οι κυβερνήσεις στην πανδημία; Πόσο ανθεκτικοί αποδείχθηκαν οι δημοκρατικοί θεσμοί; Πόσο ανθεκτικό ήταν το κράτος πρόνοιας; Τα παραπάνω στοιχεία αξιολογήθηκαν στη συγκριτική μελέτη για τη διαχείριση κρίσεων και την ανθεκτικότητα σε 29 χώρες του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διενεργήθηκε από το Ίδρυμα Bertelsmann και η Ελλάδα βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

« Σε σύγκριση με άλλες χώρες με ίδιο πληθυσμό, η Ελλάδα απέφυγε τις χειρότερες πιθανές συνέπειες της πανδημίας» αναφέρεται στην έκθεση και προστίθεται, «Η Ελλάδα πέτυχε ανώτερες θέσεις στις κλίμακες αξιολόγησης και είναι ένα από τα εκπληκτικά επιτυχημένα κράτη στη διαχείριση της πανδημίας».

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία «Ανθεκτικότητα της διακυβέρνησης», η Ελλάδα κατατάσσεται ένατη ανάμεσα σε 29 κράτη, με βαθμολογία 7,56 στα 10. Υψηλότερη βαθμολογία έχουν μόνο η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα, η Σουηδία, η Δανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, ο Καναδάς και η Ελβετία. Να σημειωθεί ότι χαμηλότερη βαθμολογία από την Ελλάδα έχουν η Φιλανδία, η Αυστρία, η Ιαπωνία, η Ολλανδία και η Πορτογαλία, ενώ κάτω από τον μέσο όρο βρίσκονται μεταξύ άλλων η Εσθονία, η Χιλή, η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Τουρκία , η Τσεχία και οι ΗΠΑ και στις τελευταίες θέσεις βρίσκονται το Μεξικό, η Ουγγαρία και η Πολωνία.

Στην έρευνα επισημαίνεται μεταξύ άλλων «ότι στην Ελλάδα διαπιστώνεται ισχυρή βελτίωση στην διακυβέρνηση σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο». Σημαντικό επίσης ότι στην κατηγορία της διαμόρφωσης αποτελεσματικής πολιτικής η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη, χάρη στη «βασισμένη σε αποδείξεις και στις συμβουλές των ειδικών διαμόρφωση της πολιτικής της».

Επιπλέον, τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης ανακοινώθηκαν αναλυτικά στους πολίτες και συζητήθηκαν ανοιχτά στη Βουλή, ενώ οι προσπάθειες εθνικού συντονισμού αποδείχθηκαν ομαλές και με ευαισθησίες στις τοπικές ανησυχίες και η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε γρήγορα κάθε φορά που αυξάνονταν τα κρούσματα. Αντιθέτως από ό,τι στις περισσότερες άλλες χώρες της έρευνας, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ενημερώνονταν και συμπεριλαμβάνονταν στα μέτρα, διαπιστώνει η μελέτη.

Στην κατηγορία «Ανθεκτικότητα της Δημοκρατίας», η Ελλάδα κατατάσσεται όγδοη μεταξύ των 29, με βαθμολογία 8,5 στα 10 και επισημαίνονται οι «ιδιαιτέρως αξιόπιστες δεσμεύσεις για άρση των περιορισμών των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων με την πρώτη ευκαιρία».

Στην κατηγορία «Ανθεκτικότητα Κράτους Πρόνοιας», η Ελλάδα βρίσκεται στη δέκατη θέση, με βαθμολογία 6,38 στα 10, καθώς, όπως αναφέρεται, «το σύστημα Υγείας ήταν υποχρηματοδοτούμενο και απροετοίμαστο πριν από την κρίση, αλλά η κυβέρνηση πέτυχε να διπλασιάσει τον αριθμό των κλινών ΜΕΘ».

Το Ίδρυμα Bertelsmann αναφέρει ακόμη ως συμπέρασμα της μελέτης του ότι σε χώρες όπου η ελευθερία του Τύπου και τα πολιτικά δικαιώματα, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και οι κεντρικές δημοκρατικές αξίες διαβρώνονταν ήδη πριν από την κρίση, οι ανησυχητικές εξελίξεις εμπεδώθηκαν περαιτέρω ως αποτέλεσμα των ενεργειών που έγιναν στο όνομα της μάχης για την κρίση του κορονοϊού.

Χώρες οι οποίες θεωρούνταν δημοκρατικά ανθεκτικές, προσθέτει, αποδείχθηκαν ικανές να επιδείξουν την ανθεκτικότητά τους και κατά την περίοδο της κρίσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην όγδοη θέση στην ανθεκτικότητα της δημοκρατίας στις χώρες οι οποίες «πέτυχαν να επιδείξουν υψηλό βαθμό αξιοπιστίας σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα των περιορισμών στις ελευθερίες».

Σημειώνεται δε ότι στην Τουρκία, την Ουγγαρία, το Μεξικό και την Κροατία, «οι προσπάθειες περιορισμού βασικών δημοκρατικών θεσμών συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ η πίεση που ασκείτο στους επαγγελματίες των ΜΜΕ αυξήθηκε σημαντικά», τονίζεται.

