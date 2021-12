Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Πανσέληνος, οι αντιφάσεις και οι εντάσεις (βίντεο)

Οι αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”

«Ο Κρόνος και ο Ουρανός που έχουν έρθει για να μας ταλαιπωρήσουν, με τις αντιδράσεις και τις αντιστάσεις, έρχονται πιο κοντά και αρχίζουν να συγκρούονται. Ακόμη και η πανσέληνος που γίνεται στις 19 Δεκεμβρίου, στους Διδύμους, κάνει ένα τρίγωνο με τον Δία, που σημαίνει ότι και σε επίπεδο ψυχολογίας, οι πιέσεις θα υποχωρήσουν, αν και βρισκόμαστε σε περίοδο με εντάσεις, αλλαγές και αντιδράσεις και όλα αυτά τα πράγματα, απλώς πρέπει να προσέχουμε», είπε η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή «Το Πρωινό», ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις.

«Η όψη της Αφροδίτης με τον Πλούτωνα φέρνει πολλά καλά και στα οικονομικά και σε θέματα υγείας και σε θέματα προσωπικών σχέσεων», σημείωσε η αστρολόγος.

Όπως συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, «Ο Πλούτωνας είναι ο πιο δυνατός πλανήτης, που όταν είναι σε καλή πορεία, φέρνει το περισσότερο καλό σε έρωτα, οικονομικά και θέματα υγείας, ενώ αν είναι δυσαρμονικός, φέρνει τα χειρότερα».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





