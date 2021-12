Κόσμος

Μεξικό: Μαφιόζικη εκτέλεση διάσημης ηθοποιού

Η ηθοποιός και πρώην μοντέλο Τάνια Μεντόσα, εκτελέστηκε μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της.

Η ηθοποιός Τάνια Μεντόσα, 42 ετών, που είχε απαχθεί το 2010 μαζί με τον σύζυγο και τον γιο της, δολοφονήθηκε στην Κουερναβάκα (κεντρικό Μεξικό) από ένοπλο κινούμενο με μοτοσικλέτα, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη οι τοπικές αρχές.

Η επίθεση εναντίον της διαπράχθηκε την Τρίτη το απόγευμα, ενώ περίμενε τον γιο της στην έξοδο αθλητικού κέντρου, ανέφερε πηγή προσκείμενη στην εισαγγελία της Μορέλος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο δράστης έφθασε με μοτοσικλέτα και άνοιξε πυρ αμέσως εναντίον της ηθοποιού, μπροστά στα μάτια του ανήλικου παιδιού της.

Η Τάνια Μεντόσα, που ήταν επίσης μανεκέν, είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία δράσης «La mera mera Reina del Sur», που κυκλοφόρησε το 2005 και το σενάριό της βασιζόταν σε μυθιστόρημα του Ισπανού συγγραφέα Αρτούρο Πέρεθ Ρεβέρτε.

Στην Κουερναβάκα δρουν συμμορίες που εμπλέκονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Το Μεξικό συνεχίζει να πλήττεται από ατελείωτο κύμα βίας, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 300.000 ανθρώπους, από τον Δεκέμβριο του 2006, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Οι αρχές αποδίδουν τους περισσότερους από τους φόνους στα καρτέλ των ναρκωτικών.

