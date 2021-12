Life

“Το Πρωινό” - Χαραλαμπόπουλος για Σταμάτη: δεν υπάρχει λόγος για διχασμό (βίντεο)

Τι λέει ο πρωταγωνιστής και τι αποκαλύπτει ο Ρένος Ρώτας για την “εκδίωξη” της Σάσας Σταμάτη, πριν αρχίσει η παράσταση τους. Λάβρος ο Γιώργος Καραμίχος για ΥΠΠΟ και Φιλιππίδη.

«Θα με συγχωρέσετε, ξέρω ότι είσαστε πολλές ώρες εδώ, αλλά δεν έχω σκοπό να κάνω κάποια δήλωση», είπε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν έξω από το θέατρο, αφού τελείωσε την παράσταση, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας, μετά την άρνηση του να αρχίσει η παράσταση «Ο κουρέας της Σεβίλλης», εάν δεν έφευγε από το κοινό η Σάσα Σταμάτη, η οποία πριν από λίγες ημέρες είχε διακόψει παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου.

Στην πίεση των δημοσιογράφων για ένα σχόλιο του, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος είπε μόνο πως πρέπει να είμαστε «ενωμένοι όλοι και δεν υπάρχει κανένας λόγος για διχασμό. Καλές γιορτές να προσέχετε και να προσέχουμε όλοι».

Ο Φάνης Μουρατίδης δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση για το περιστατικό και αρκέστηκε να ευχηθεί σε όλους «Καλές Γιορτές».

Ο Ρένος Ρώτας, που παίζει στην παράσταση με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο και τον Φάνη Μουρατίδη αποκάλυψε πως «συναποφασίστηκε μαζί με τον παραγωγό μας να μην γίνει η παράσταση αν μείνει η Σάσα Σταμάτη. Δεν ξέρω πως αντέδρασε η ίδια. Είμασταν μέσα και καθυστερούσε να ξεκινήσει η παράσταση και μάθαμε ότι ήταν η Σάσα Σταμάτη στο κοινό. Εμείς μάθαμε ότι ήταν στο κοινό η Σάσα Σταμάτη αφού έγινε το σκηνικό. Τάσσομαι υπέρ του Βασίλη, ξεκάθαρα».

Θέση στο θέμα πήρε ο πρωταγωνιστής της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος», Γιώργος Καραμίχος, λέγοντας πως «Ο Βασίλης (Χαραλαμπόπουλος) έχει αποδείξει και από την ποιότητα των επιλογών του ότι δεν τον ενδιαφέρει η ίντριγκα» και πως «δεν μπορεί να υπάρχει λογοκρισία το 2021».

«Μπράβο στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, αυτό που δεν έκανε το Υπ. Πολιτισμού στην Ελλάδα, το έκαναν οι καλλιτέχνες», επεσήμανε ο Γιώργος Καραμίχος, προσθέτοντας, αναφορικά με όσα έγιναν με την διακοπή της παράστασης του Χριστόφορου Ζαραλίκου πως «το πρώτο που με έπαισε ήταν αηδία και μετά θλίψη που το Υπ. Πολιτισμού δεν πήρε καμία θέση, όπως και στο θέμα του Λιγνάδη».

Ακόμη, ο πρωταγωνιστής της σειράς «Ήλιος», είπε πως «με τον Δημήτρη Λιγνάδη είχαμε δουλέψει μαζί πριν από πολλά χρόνια. Από τον Πέτρο Φιλιππίδη είχα δεχθεί προτάσεις, αλλά είχα δει και συμπεριφορές επί σκηνής που δεν μου άρεσαν, πέρα από όσα ακούγονταν».

