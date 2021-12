Πολιτική

Δένδιας για Τουρκία: Η Ελλάδα ούτε απειλές δέχεται ούτε σε απειλές υποκύπτει

Η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με τις παρανομίες της, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών στην ομιλία του στη Βουλή.

«Η Τουρκία δεν αντιμετωπίζει εμάς. Αντιμετωπίζει τις παρανομίες της», ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, σημειώνοντας πως η Ελλάδα ούτε απειλές δέχεται ούτε και υποκύπτει σε απειλές.

«Η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάσχεση της Τουρκίας επί του πεδίου. Ευαισθητοποίησε την ΕΕ και τη Δύση, σε σχέση με το νέο ανατολικό ζήτημα, υποχρέωσε την Τουρκία να ακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή, αναζητώντας συνομιλητές. Η Τουρκία, στις προσπάθειες της να ομαλοποιήσει τις σχέσεις της με την Ευρώπη και τη Δύση, δεν αντιμετωπίζει εμάς. Αντιμετωπίζει τις παρανομίες της. Την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας, την άρνηση της να προσχωρήσει στη σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας, το ανυπόστατο και παράνομο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, την αμφισβήτηση της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, με το πρόσχημα της αποστρατικοποίησης, τον αναθεωρητισμό απέναντι στις διεθνείς συνθήκες, τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, τις παραβιάσεις εθνικού εναερίου χώρου και χωρικών υδάτων, την εργαλοιοποίηση του μεταναστευτικού, την απόκλιση από το κράτος δικαίου», είπε ειδικότερα ο Υπουργός Εξωτερικών, που υπογράμμισε πως «όλα αυτά έχουν καταστεί προβλήματα περισσότερο της Τουρκίας, παρά της Ελλάδας».

Καθόσον όλα αυτά αφορούν την Ελλάδα, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε: «Εμείς δεν δεχόμαστε τετελεσμένα, δεν υποκύπτουμε σε απειλές».

«Η τακτική ότι πρώτα παρανομώ και ύστερα διαπραγματεύομαι την παρανομία μου έναντι νόμιμου ανταλλάγματος, έχει λάβει τέλος. Και αυτό ισχύει και για την Κύπρο και για το Κυπριακό, όπου η Τουρκία πρέπει να επανέλθει στο πλαίσιο λύσης των Ηνωμένων Εθνών. Είναι νομίζω ώρα για αλλαγή πορείας της Τουρκίας, για να ζήσουν οι λαοί μας με ασφάλεια, ειρηνικά και να ενταχθεί η Τουρκία στη νέα αρχιτεκτονική της περιοχής και να γίνει το Αιγαίο και η ανατολική Μεσόγειος, θάλασσες ειρήνης και συνεργασίας», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.

Απευθυνόμενος κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε: «Είμαι πια χρόνια σε αυτή την αίθουσα. Γνωρίζω πολύ καλά πως αναδιατάσσονται οι τακτικές, όταν στο βάθος του ορίζοντα διακρίνεται το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Σας ζητώ όμως, όπως κάνατε μέχρι σήμερα, και απευθύνομαι κυρίως και πρώτιστα στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αντιμετωπίσετε τον πειρασμό του μικροκομματισμού -όπως έπραξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, από την πρώτη ημέρα απολύτως- στο θέμα που ο πρωθυπουργός μου έκανε την τιμή να χειρίζομαι, την εξωτερική πολιτική της χώρας. Σας ζητώ τη στοίχιση όλων των πολιτικών δυνάμεων, με κοινό παρονομαστή την εθνική λογική και το εθνικό συμφέρον. Σας ζητώ να διατηρήσουμε συστράτευση, μπροστά στον αναθεωρητισμό. Σας ζητώ ενότητα μπροστά στην υπαρκτή απειλή. Σας ζητώ ομοψυχία μπροστά στη θρασύτητα του casus beli, στα ιδεολογήματα της “γαλάζιας πατρίδας”, στα ιδεολογήματα της οθωμανικής καρδιάς, σας ζητώ ενότητα και ομοψυχία, γιατί αυτά αποτελούν την ισχυρή εθνική ασπίδα».

Αναφερόμενος στα Δυτικά Βαλκάνια, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «συμβάλλουμε, ώστε η περιοχή να υπερβεί το παρελθόν της. Να γίνει μέρος των αρχών και αξιών της ΕΕ. Τα προβλήματα της Συμφωνίας τρων Πρεσπών έχουν καταστεί εμφανή. Στη βάση όμως της αρχής “pacta sunt servanda”, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε την καλή τη πίστη, εφαρμογή της. Μόνο με αυτή τη λογική θα προχωρήσουμε μπροστά στην περιοχή μας».

Για τις συνθήκες, υπό τις οποίες συζητείται ο προϋπολογισμός, ο Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι κλείνει μια δύσκολη χρονιά, θρηνούμε δυστυχώς, καθημερινά νεκρούς, λόγω πανδημίας, τα νοικοκυριά δέχονται πίεση εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, μεταξύ των άλλων, και σε αυτή τη συγκυρία, «η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιδείξει αντανακλαστικά στους κρίσιμους τομείς και βέβαια στην οικονομία. Πέτυχε την αύξηση επενδύσεων, αξιοποίησε κάθε δυνατότητα κοινοτικών κονδυλίων, κράτησε όρθιο τον τουρισμό, τις ΜΜΕ, την πρωτογενή παραγωγή. Ενίσχυσε όσους έχουν πληγεί περισσότερο. Κυρίως τους οικονομικά αδύναμους».

«Τίποτα, από όλα αυτά δεν είναι αυτονόητο. Είναι όμως στο κέντρο του ιδεολογικού πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, στο κέντρο του ιδεολογικού πυρήνα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, που αποτελεί το θεμέλιο αυτής της κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα, ένα ιστορικά λαϊκό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία στηρίζει και στηρίζεται στις μεταρρυθμίσεις, διατηρεί συγχρόνως το λαϊκό της χαρακτήρα. Διατηρεί το λαϊκό και πατριωτικό γενετικό της υλικό. Διατηρεί τη δυνατότητα της να συνομιλεί με τους ανθρώπους του καθημερινού μόχθου και της προσπάθειας. Για να το πούμε καθαρά, η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι και παραμένει το κόμμα που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας.

