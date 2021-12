Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναθηναϊκός στους “8”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θέση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφυγε με το «λευκό» 0-0 από το «Πανθεσσαλικό Στάδιο» κόντρα στο Βόλο.

Θέση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας έκλεισε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφυγε με το «λευκό» 0-0 από το «Πανθεσσαλικό Στάδιο» κόντρα στο Βόλο κι «ακουμπώντας» στη νίκη του με 2-1 στον πρώτο αγώνα της Λεωφόρου, πήρε το «εισιτήριο» της πρόκρισης για την επόμενη φάση. Έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες οι «πράσινοι» για να πάρουν τη νίκη, με δέκα παίκτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα οι γηπεδούχοι μετά την αποβολή του Γκρίλο στο 80’.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ δυνατά και πιεστικά στον αγώνα, ψάχνοντας από νωρίς ένα γκολ που θα έκανε πιο εύκολο το έργο του. Κι έφτασε πολύ κοντά μόλις στο 3ο λεπτό, όταν από σέντρα του Κώτσιρα, ο Βιγιαφάνιες έπιασε εξαιρετική κεφαλιά, αλλά ο Κότνικ έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ με εκτίναξε στο αριστερό «παραθυράκι» του.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό, έπειτα από κλέψιμο της μπάλας ο Αϊτόρ σέντραρε προς τον Μαουρίσιο, που έπιασε νέα κεφαλιά ολομόναχος στην περιοχή, αλλά μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Κότνικ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πρεσάρει ψηλά και στο 20’ έχασε άλλη μία καλή ευκαιρία, όταν ο Χατζηγιοβάνης έκανε εντυπωσιακή κίνηση από τα αριστερά και σούταρε φαλτσαριστά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 31’ ακυρώθηκε σωστά γκολ του Βέλεθ (γυριστή κεφαλιά από φάουλ του Αϊτόρ), καθώς ο Ισπανός στόπερ ήταν ένα βήμα πιο μπροστά από τον τελευταίο αμυνόμενο του Βόλου, όπως επιβεβαίωσε και το VAR.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε σε πιο αργό τέμπο, με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και το Βόλο, να ψάχνει τη δική του στιγμή σε κάποια αντεπίθεση. Στο 70’ από σέντρα του Αϊτόρ και κεφαλιά-γύρισμα του Χατζηγιοβάνη, ο Μαουρίσιο έπιασε «αέρα» χάνοντας μοναδική ευκαιρία από τα πέντε μέτρα.

Στο 80’ ο Μακέντα βρήκε εξαιρετικά τον Παλάσιος στο ανοικτό γήπεδο, ο Αργεντινός πρόλαβε στο σπριντ τον Γκρίλο και ο αμυντικός του Βόλου τον ανέτρεψε καθαρά, αντικρίζοντας την απευθείας κόκκινη του διαιτητή Μανούχου.

Στο 82’ ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στο γκολ, όταν από φάση διαρκείας και ασίστ του Αϊτόρ, ο Μακέντα βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά σημάδεψε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Κότνικ, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό, σε νέα αντεπίθεση των «πράσινων» ο Μαουρίσιο πλάσαρε στο οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Ευάγγελος Μανούχος (Αργολίδας)

Κίτρινες: Τσοκάνης, Μπαριέντος - Βιγιαφάνιες, Σάντσες

Αποβολές: 80’ Γκρίλο (απευθείας κόκκινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Μπαριέντος (72’ Νίνης), Ρομέρο, Γκρίλο, Φεράρι, Τσοκάνης (54’ Ορόζ), Σοάρες (79’ Ροσέρο), Φερνάντες, Ρεγκατέν, Μπαρτόλο, Φαν Φέερτ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Διούδης, Κώτσιρας, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Σάντσες, Ρούμπεν, Μαουρίσιο (87’ Λούντκβιστ), Αϊτόρ (87’ Βιτάλ), Βιγιαφάνιες, Χατζηγιοβάνης (76’ Παλάσιος), Μακέντα (87’ Ιωαννίδης).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΗΠΑ: Ο FDA ενέκρινε το αντιικό φάρμακο της Merck

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

“Το Πρωινό” - Μπιμπίλας για Φιλιππίδη: κλήθηκα ως μάρτυρας υπεράσπισης (βίντεο)