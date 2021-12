Αθλητικά

Ιταλία: Μάστιγα οι ληστείες σε σπίτια ποδοσφαιριστών

Μπαράζ ληστειών σε σπίτια ποδοσφαιριστών στην Ιταλία.

Το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης ήταν η σειρά του Στέφανο Σένσι: την ώρα που ο μέσος της Ίντερ έβγαινε στον αγωνιστικό χώρο για το παιχνίδι με την Τορίνο, οι κλέφτες λήστεψαν το σπίτι του, βάζοντας στην τσέπη τους κλοπιμαία αξίας περίπου 200.000 ευρώ, μεταξύ των οποίων κοσμήματα, ρολόγια και τσάντες από τη σύντροφο του ποδοσφαιριστή.

Αυτή όμως δεν ήταν η μόνη περίπτωση, αφού η λίστα με τους παίκτες που στοχοποιούνται από κλοπές ενώ αγωνίζονται είναι μεγάλη.

Την περασμένη Κυριακή ήταν ο Άλμπιν Έκνταλ της Σαμπντόρια που κατά την επιστροφή του από τον αγώνα με τη Βενέτσια, που έληξε 1-1 στο Μαράσι, συνειδητοποίησε ότι το σπίτι του στο Κουάρτο είχε γίνει άνω-κάτω. Οι «ποντικοί» έκλεψαν μερικές χιλιάδες ευρώ, μεταξύ των οποίων κοσμήματα και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για περιποίηση σώματος.

Δύο μέρες νωρίτερα οι κλέφτες είχαν μπει στο σπίτι του Σαλβατόρε Σιρίγκου. Κατά την επιστροφή του από τον αγώνα του «Ολίμπικο» με τη Λάτσιο, ο Ιταλός τερματοφύλακας βρήκε τις ντουλάπες ανοιχτές και τα συρτάρια αναποδογυρισμένα.

Οι κλέφτες αφαίρεσαν δαχτυλίδια και βραχιόλια και τράπηκαν σε φυγή χωρίς να αφήσουν ίχνη. «Είναι πολύ εύκολο να χτυπάς τους παίκτες, είναι αναπόφευκτα υπερεκτεθειμένοι: όλοι γνωρίζουν τα πάντα γι΄ αυτούς», σχολίασε ο πρόεδρος της Assocalciatori, Ουμπέρτο Καλκάνιο.

Για να ληστέψουν τα σπίτια των πρωταθλητών, «αλλά και εκείνων των παικτών που παίζουν στα μικρά πρωταθλήματα, εξίσου στοχευμένα», χρειάζονται πολύ λίγα. «Για να μάθετε τι κάνουν και πού βρίσκονται, απλώς περιηγηθείτε σε οποιοδήποτε ημερολόγιο που δείχνει τους χρόνους των αγώνων και ετοιμαστείτε για το χτύπημα», πρόσθεσε ο Καλκάνιο.

Το ίδιο πρέπει να σκέφτηκαν και οι κλέφτες που στις 9 Δεκεμβρίου άδειασαν τη βίλα του Κολομβιανού Λουίς Μουριέλ, ο οποίος έπαιξε εκείνο το βράδυ στο Champions League με την Αταλάντα απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Ο επιθετικός βρήκε το διαμέρισμά του στην Citta Alta, στο Μπέργκαμο, αναποδογυρισμένο και τα δώδεκα ρολόγια του (συμπεριλαμβανομένων των Rolex και Patek Philippe) εξαφανισμένα.

Ένα μήνα νωρίτερα ήταν η σειρά του μέσου της Ίντερ, Αρτούρο Βιδάλ. Στο ντέρμπι με τη Μίλαν, οι κλέφτες αφαίρεσαν κι ένα εκτός δρόμου Mercedes αξίας 400.000 ευρώ που έμεινε στον στόλο μαζί με μια Ferrari, το οποίο όμως δεν αγγίχθηκε. Ένας άλλος πρώην παίκτης της Ίντερ που έμενε στο ίδιο σπίτι, ο Βραζιλιάνος Αντριάνο, είχε πέσει επίσης θύμα κλεφτών το 2008!

